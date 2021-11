La tenista estonia Anett Kontaveit se convirtió en la primera tenista clasificada a las semifinales del WTA Finals de Guadalajara que se juega en el Centro Panamericano de Zapopan al vencer a la checa Karolina Pliskova en dos sets con parciales de 6-4 y 6-0, el viernes en la actividad del Grupo Teotihuacán.

Anett Kontaveit, octava en la siembra, venció a Karolina Pliskova, tercera preclasificada, en un partido que tuvo una duración de 57 minutos. La diferencia en la efectividad en los puntos ganados con el primer servicio estuvo muy: la estonia alcanzó 82,8 por ciento y la checa solo el 63 por ciento.

"Estoy muy emocionada de estar ya en semifinales, me tomó un tiempo acostumbrarme a sus servicios, pero hice un buen partido y me mantuve consistente", dijo Anett Kontaveit quien logró el rompimiento de servicio de su rival en dos de seis oportunidades mientras que Karolina Pliskova no logró quebrar en las tres oportunidades que tuvo.

Garbiñe Muguruza logró su primer triunfo

En el segundo partido de la jornada del viernes, la española Garbiñe Muguruza, sexta cabeza de serie, venció a la checa Barbora Krejcikova, segunda preclasificada, en tres sets con parciales de 2-6, 6-3 y 6-4 en dos hora con 10 minutos, impulsada por el aliento de la fervorosa afición mexicana.

"No perdí el espíritu aunque jugué el primer set de manera un poco errática. Un momento clave fue el 'break' del segundo set y ponerme 4-1, me dio una buena ventaja para estar viva en el partido y poder llegar a un tercer set donde cualquiera podía ganar, pero ganar un juego larguísmo que tuvimos en el tercer set me hizo salir reforzada mentalmente", dijo Muguruza tras su primera victoria en el torneo.