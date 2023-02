El ‘Kool-Aid Man Challenge’ consiste en atravesar corriendo las cercas de las casas de desconocidos , lo que causa cuantiosas pérdidas a los residentes. Pero no es la primera vez que se da a conocer, ya que en 2021 comenzó a hacerse popular, pero ahora, parece que regresó con más fuerza.

En esta ocasión, aunque no se reportan casos en México, en Estados Unidos ya se encontraron algunos videos donde se ven a jóvenes de entre 12 y 18 años realizando un reto, llamado ‘Kool-Aid Man Challenge’, el cual comienza a preocupar, debido a lo peligroso que puede resultar.

