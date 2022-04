Descubre cuáles han sido las polémicas de Kunno que lo han hecho famoso y criticado en redes sociales, que van desde cobrar por saludos, asistir a una fiesta durante la pandemia y hasta obtener el récord por el video con más “no me gusta” en YouTube México

Uno de losinfluencers más populares en redes sociales es Kunno, frecuentemente el tiktoker aparece en trending topic. Su famosa ‘Kunno Caminata’ lo lanzó a la fama y lo ha llevado a conocer celebridades internacionales y a desfilar en importantes pasarelas. Quizá identifiques su rostro por los memes de Facebook, en los que lo ponen junto algún objeto, alimento o personaje u otro famoso y piden que votes por cuál de los dos prefieres. Descubre quién es Kunno y cuáles son las polémicas que lo han hecho famoso.

La personalidad irreverente, extravagante y desinhibida ha hecho que Kunno sume fans pero también un gran número de haters, es decir internautas que lo rechazan, ya que incluso hay quienes han pedido su cancelación en redes sociales. Sigue leyendo y sorpréndete de todas las veces en que el creador de contenido ha estado en el ojo del huracán mediático.

A diferencia de otros influencers que han sido acusados de delitos o agresiones, Kunno en realidad no ha dañado a alguien, descubre entonces por qué muchos señalan que “se le subió la fama” y por qué su nombre genera tanto alboroto, en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y más.

¿Quién es Kunno?

Su nombre real es Guillerno Kunno, tiene 22 años y alcanzó la fama en 2020 con su ‘Kunno Caminata’ en TikTok, donde simulaba ‘caminar’ al ritmo del tema ‘4K’, interpretado por los cantantes El Alfa, Darell y Noriel, logrando millones de usuarios, incluidos artistas de talla internacional, replicaran sus pasos. Tan solo en Instagram tiene más de 5 millones de seguidores, casi 200 mil seguidores en Youtube y más de 25 millones en TikTok. También ha aparecido en videos musicales como "Bichota", con Karol G.

Gracias a la fama, Kunno ha probado surte en el modelaje y ha decidió lanzarse de cantante y es intérprete de temas como “Tal vez no” y “Que perra soy”. Además, debutó este año en la televisión al participar en la serie “Ritmo salvaje” de Netflix. Participó en el reality show "¿Quién es la máscara?" con un disfraz de caparucita, pero fue el cuarto eliminado del programa.

Polémicas de Kunno

El joven influencer ha dado declaraciones que han causado el rechazo y odio de algunos internautas, aunque muchos también siguen considerándolo un gran influencer que destaca por su originalidad. Estas son las polémicas más famosas de Kunno:

Vende saludos a $1,200 pesos

Kunno incursionó en la plataforma HolaFan!, en donde celebridades manda saludos con costo, pero el influencer fue duramente criticado porque su saludo tenía un precio de $1,200 pesos, por lo que los comentarios negativos se dejaron ver en su posteo de Instagram, en el que el influencer promocionó sus saludos: "En esa página ustedes van a poder mandar una solicitud de a quién quieren que le mande saludos, si es para ustedes. Obviamente tiene un pequeñito costo, pero obviamente es para que se queden felices, para que todos tengan su saludito", anunciaba.

Poco amable con sus fans

Cada que sus fans se lo encuentran en la calle piden hacer la famosa caminata con la que se hizo famoso, pero muchos han señalado que lo hace de forma desganada.

Asistió a fiesta "Covid"

A finales del 2020, se viralizaron fotos de Kunno junto a otros influencers, en el cumpleaños de la tiktoker Domelipa, donde aparecían sin usar cubrebocas y olvidando la sana distancia, en plena pandemia de Covid-19.

Se autoproclamó una celebridad

En 20121, Kunno participó en el canal de YouTube alofokeradioshow donde le preguntaron al influencer cuáles eran algunos de sus secretos que hizo para volverse famoso: “Hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, aseveró. Dicha respuesta hizo que muchos seguidores lo calificarán de “arrogante”.

Criticaron su forma de caminar en una pasarela

En 2021, Kunno fue parte de la pasarela del Fashion Week de Nueva York, modelando diseños de Paris Rodriguez y aunque algunos aplaudieron su logro, hubo una gran cantidad de usuarios que se burlaron de su forma de caminar.

El video con más “no me gusta” en Youtube

Kunno lanzó su primer sencillo como cantante llamado “Tal vez No” y en poco tiempo se convirtió en el video con más “no me gusta” en la historia de YouTube México, ya que en pocas horas consiguió una cantidad de reacciones negativas que sumaron 2.5 millones de dislikes.

Memes de Kunno en Facebook

La imagen de Kunno se ha convertido en el nuevo meme tendencia de Facebook y aquí te dejamos algunos ejemplos, donde es comparado hasta con Karla Panini y Mia Khalifa: