Este martes se cumplen 28 años de la muerte de Kurt Cobain, el famoso vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Kurt Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994, con tan solo 27 años, su partida está llena sobre especulaciones, incluso hay quienes aún dudan de que él se haya quitado la vida, una pista que muchos mencionan lo que dice su carta de suicidio, donde se despidió de Courtney Love y su hija Frances.

Su carrera músical fue todo un éxito, por muchas canciones de Nirvana son ya unos clásicos, como “All Apologies” (1994), “About a Girl” (1994) e incluso el tema “Something In The Way” (In Utero - 1991), que recientemente encabezó las listas de popularidad al ser parte del soundtrack de la reciente película Batman.

La depresión tuvo un papel protagonista en la vida de Kurt Cobain, situación que lo orilló a verse envuelto en adicciones, a pesar de que entró a rehabilitación tras la noticia de que iba a ser padre junto a Courtney Love, pronto recayó de nuevo en las drogas. El 5 de abril de 1994, se encerró en el invernadero de su casa de Seattle, colocó una escopeta de calibre 20 y apretó el gatillo en su barbilla, dejando una carta de suicidio.

“Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno, ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock ’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no los puedo engañar, a ninguno de ustedes. Simplemente, no sería justo ni para mí. Simular que me lo estoy pasando el 100 % bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo intentándolo, créeme, Señor, pero no es suficiente).

“Soy consciente de que yo, nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En nuestras tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí, y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir jodidamente triste. El típico Piscis triste, sensible, insatisfecho, ¡Dios mío! ¿Por qué no puedo disfrutar? ¡No lo sé! Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo.

Llena de amor y alegría, confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general… Solo porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva. ¡Comprensiva! Solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain.

Frances y Courtney, estaré en su altar.

Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero. ¡Los quiero!”.