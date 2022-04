Una nueva película ha llegado a Netflix y se ha convertido en la número uno de audiencia en esta semana, se trata de ‘Entre la vida y la muerte’ (The In Between), protagonizada por Joey King (Tessa) junto a Kyle Allen (Skylar), quien ha logrado capturar la atención de muchos. Aquí te contamos más sobre quién es Kyle Allen, en qué películas ha participado y en cuáles está por aparecer.

Joey King es recordada por muchos por la cinta “El stand de los besos”, pero algunos han conocido por primera vez el trabajo de Kyle Allen. Ambos actores han cautivado al público de ‘Entre la vida y la muerte’, interpretando a Tessa y Skylar respectivamente, una pareja de jóvenes enamorados a los que el destino separa tras un trágico accidente automovilístico.

Anteriormente te compartimos de ‘Entre la vida y la muerte’ las mejores frases y el final explicado de la cinta, ahora te contamos quién es Kyle Allen, sus fotos más atractivas y en qué otras producciones puedes verlo actuar.

¿Quién es Kyle Allen?

Kyle Allen es un actor estadounidense que nació el 10 de octubre de 1994 en Livermore, California; por lo que en 2022 tiene 27 años. Comenzó a entrenarse en acrobacias a una edad temprana y asistió a la Academia de Ballet Kirov en Washington DC. Finalmente se trasladó a Los Ángeles para iniciar con un trabajo comercial.

Su mundo en la actuación inició en el 2015, cuando fue elegido para el papel principal de la serie de Hulu: "The Path".

¿En qué películas y series aparece Kyle Allen?

Series

The Path (2016–2018) interpretando a Hawk Lane.

(2016–2018) interpretando a Hawk Lane. American Horror Story: Apocalypse (2018) interpretando a Timothy Campbel.

Películas

One Night (2016) como Kyle Campbell

(2016) como Kyle Campbell XX (2017) como Andy

(2017) como Andy All My Lif e (2020) como Andy McFarland

e (2020) como Andy McFarland The Map of Tiny Perfect Things (2021) como Mark

(2021) como Mark West Side Story (2021) como Balkan

(2021) como Balkan The In Between (Entre la vida y la muerte) (2022) como Skylar

¿Cuáles son las próximas películas de Kyle Allen?

El actor es Romeo en la película "Rosaline", de Hulu, una versión cómica y revisionista de Romeo y Julieta que se estrena este 2022. También lo verás en "The Greatest Beer Run Ever"; además se ha filtrado información de que Kyle Allen será He-Man en el live-action de Masters of the Universe para Netflix.

Fotos de Kyle Allen