La Academia 2022 ha cumplido un mes al aire y cada fin de semana se convierte en tendencia, por lo que muchos seguidores se mantienen pendientes de quién será el alumno expulsado de cada concierto, los duros comentarios de la mesa de críticos, votando por sus favoritos e incluso de la forma de conducir de Yahir, quien este domingo cometió un error en vivo y fue severamente criticado en redes sociales.

Yahir fue uno de los alumnos más destacados de la Primera Generación de La Academia, junto a Myriam, Nadia, Víctor, Estrella, Raúl, María Inés, Wendolee y más. Incursionó en diversas telenovelas y musicales como “Hoy no me puedo levantar” y “Jesucristo Superestrella”. Además de que, ha sido juez y coach del reality “La Voz México”, junto a otros famosos como Belinda.

Su talento ha sido aplaudido en diferentes escenarios y sus canciones entonadas por miles de fans, pero tal parece que su faceta de conductor no ha convencido del todo a los seguidores de La Academia, quienes desde el primer programa no han dejado de señalar sus tropiezos y este domingo no fue la excepción.

¿Cuál fue el error de Yahir EN VIVO en La Academia 2022?

Tras la interpretación de Rubí, la quinceañera más famosa de México recibió duras críticas por parte de los críticos, por lo que Yahir intentó levantarle el ánimo compartiéndole el mensaje de apoyo que le dedicó la actriz Ana Martín en Twitter la semana pasada. Pero al intentar leer el texto, no pudo leerlo correctamente, confundió las palabras y cambió oraciones completas. Por lo que prefirió disculparse diciendo: "Perdón que no alcanzamos a leer ahí las letritas, estaba muy chiquito... pero ese es el impacto, para que veas el impacto que estás logrando", en medio de una risa nerviosa.

El error no pasó desapercibido por los internautas y en cuestión de instantes se hizo viral en redes sociales y provocó una gran lista de memes señalando que el conductor no sabía leer.