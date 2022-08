Este sábado 13 de agosto y la noche de mañana serán los últimos dos conciertos del reality de canto que nos tiene enganchados a todos y la pitonisa más importante de México ya ha dado sus predicciones sobre la gran final. Sigue leyendo para conocer al ganador de La Academia 2022 según Mhoni Vidente.

Hace 20 años, el 30 de junio de 2002 se estrenó el que se convertiría en el reality musical más importante en la televisión mexicana. Desde el primer momento, La Academia rompió esquemas, esta fue la primera vez que un programa buscó formar cantantes profesionales, a través de una inmersión intensiva en distintas disciplinas artísticas, para posteriormente demostrar sus avances a través de los conciertos semanales.

Con el paso de los años, La Academia ha ayudado a crear a grandes voces del espectáculo mexicano, como Yuridia y Carlos Rivera. Y es por esta razón que muchos se encuentran expectantes por conocer quién será el ganador de esta temporada, la cual es especialmente importante porque conmemora los veinte años del programa.

Con tantos espectadores esperando una respuesta, y votando por su alumno favorito, Mhoni Vidente agregó entre sus predicciones para el periódico El Heraldo al ganador de La Academia 2022 y el nombre que compartió dejó sorprendidos a muchos.

Sobre la participación de Rubí, Mhoni Vidente agregó que a su parecer hay alguien que está impulsando que se mantenga en La Academia.

“[...] pero al momento que pasa Rubí, ella no tenía nada a que pasar, pero quieren seguir haciendo la polémica en cuestiones de que no canta, no actúa y no nada”.