La mesa de críticos de La Academia causó de nuevo polémica en el concierto de este sábado, ya que de Lolita Cortés hizo enojar al director Alexander Acha con sus comentarios y terminaron gritándose en plena transmisión EN VIVO. Descubre qué fue lo qué pasó y por qué ha sido de las peleas más fuertes en la historia del programa.

El director Alexander Acha se ha caracterizado por defender continuamente a sus alumnos frente las críticas de los jueces, pero esta vez tomó el micrófono para exigir respeto para su grupo de maestros, iniciando así uno de los momentos más polémicos de la noche de concierto de La Academia 2022.

Este sábado 16 de julio, el concierto de La Academia 2022 se convirtió en una noche de pelea, una discusión protagonizada por Lolita Cortés y Alexander Acha. La actriz musical culpó a los maestros del programa del bajo desempeño de los estudiantes y el director pidió la voz para reclamarle a “La juez de hierro” por ofender a los maestros y por decir que el voto de silencio que le impusieron a Santiago era estúpido.

“A ver Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo ¿Cuándo lo hacen bien somos gente que sí sabemos lo que hacemos que tiene un valor aquí y cuando lo hacen mal no merecemos que ni nos menciones y nos pelusees así. Yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres tus palabras de ‘estúpida idea’. No quiero que te burles de este equipo docente”, expresó Acha.