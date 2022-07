Revelan la razón por la que Eduardo no pudo cantar su tema en el concierto de este domingo 24 de julio en La Academia 2022.

La Academia 2022: ¿Por qué Eduardo no cantó en el concierto del domingo 24 de julio?

Este domingo se vivió el concierto número 13 de La Academia 2022, la final se acerca y cada vez quedan menos alumnos, por lo que las emociones están al límite y los académicos se esfuerzan por demostrar que merecen seguir en la contienda. Pero la noche tuvo una gran ausencia, Eduardo no pudo cantar y esta es la verdadera razón.

Las cámaras que vigilan a los alumnos 24/7 captaron como Eduardo no pudo levantarse de la cama y tuvo que ser atendido por paramédicos y llevado al hospital, aunque no se sabía si podría regresar por la noche a cantar. Fue hasta la mitad del concierto que se anunció que el alumno necesitaba descansar y no podría subir al escenario. ¿Qué fue lo que le pasó?

¿Por qué Eduardo no cantó el domingo en La Academia 2022?

Los alumnos han expresado que la dieta a la que los ha sometido su nueva nutriologa los tiene agotados y sin fuerzas, lo cuál pudo haber influido en la salud del académico de Tijuana, Baja California.

Eduardo, uno de los alumnos que regresó al programa por decisión del público, sufrió un cuadro de vértigo por la carga de estrés acumulado, lo que le causó una contractura muscular en el cuello. Los médicos le recomendaron reposo, por lo que no pudo interpretar su canción en el concierto de este domingo en La Academia 2022.

Lolilta Cortés le dedicó algunas palabras de aliento a Eduardo, asegurándole que todo estará bien y que cuide su salud. Los seguidores de La Academia tendrán que esperar una semana más para volver a ver al académico cantar.

Santiago también se sintió mal

Después de interpretar su canción y mientras recibía las críticas de los jueces, Santiago reveló que se sentía mal, por lo que también tuvo que recibir atención médica de inmediato. Lo que causó que el director Alexander Acha pidiera a la producción que los alumnos ya no siguieran a dieta, ya que eso estaba afectando su rendimiento y salud.