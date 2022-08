Una de las sorpresas más grandes de la primera noche de la final de La Academia fue que el ganador de la cuarta temporada no estuvo presente y en sus redes sociales, Erasmo Catarino explicó por qué no asistió a la Final de La Academia para cantar a dueto junto a Rubí.

Para sorpresa de muchos y felicidad de otros, Rubí, la quinceañera más famosa del país, llegó a la recta final de La Academia; pero no todo fue color de rosa. Como ya se había anunciado, los participantes cantaron a dueto con diferentes exacadémicos como parte del espectáculo final.

Sin embargo, la pareja pactada de la querida Rubí Ibarra no fue quien se esperaba y esto debido a que en el último momento Erasmo Catarino se negó a participar en el concierto. Después de muchos rumores, el ídolo del pueblo explicó por qué se negó a participar en el reality show.

De acuerdo a lo que dijo Erasmo Catarino, no participó en el primer programa de la final de La Academia debido a que la producción no cumplió con las condiciones que había solicitado para participar en el programa.

La más importante de estas condiciones era que el dueto debía realizarse con alguna de las dos canciones que él había sugerido, pues no contaba con tiempo suficiente para asistir a los ensayos.

Sin embargo, la producción se comunicó con el cantante para informarle que la canción del dueto no sería la que había solicitado, por lo que debería presentarse en el espectáculo para cantar junto a Rubí sin conocer la canción elegida. Este fue el elemento que le hizo negarse a presentarse en el concierto.

“Me dicen el jueves: ‘Pues no va a ser el tema que traen para el dueto’. Les digo: ‘No puede ser si no cantamos uno de esos dos temas. Yo no puedo ir porque estoy ocupado. Yo volaría inmediatamente de donde anduviera para poder llegar nada más el sábado, exactamente rayando, para poder estar sabiendo que Rubí ya se aprendió el tema.’”