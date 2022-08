Descubre la verdadera razón por la que este domingo 31 de julio, el director Alexander Acha anunció que no habría expulsado en La Academia 2022.

La Academia 2022: ¿Por qué no hubo expulsado este domingo 31 de julio?

Este domingo 31 de julio fuimos testigos del concierto número 15 de La Academia 2022, que estuvo lleno de emociones, peleas, fuertes críticas y hasta la noticia de que un académico no podría cantar; pero la noche culminó con la sorpresa de que no nadie abandonaría el programa, por lo que quienes se perdieron el reality se están preguntando: ¿Por qué no hubo expulsado este domingo 31 de julio en La Academia 2022?

Rubí, la quinceañera más famosa de México, quien la semana pasada dio positivo en Covid- 19, regresó al escenario, pero aunque ya fue dada de alta, sus maestros confirmaron que su salud aún no era óptima para poder cantar. Sigue leyendo para descubrir todo lo qué sucedió en el concierto de este fin de semana.

¿Qué pasó en La Academia 2022 este domingo 31 de julio?

Los alumnos más elogiados de la noche fueron Cesia y Nelson, cuyas interpretaciones, desempeño vocal y afinación lograron convencer a toda la mesa de jueces; mientras que a Andrés le pidieron esforzarse aún más. Pero Mar y Eduardo no tuvieron el mismo éxito, las críticas que recibieron de Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos no fueron nada favorables. La invitada de la noche fue Chiquis Rivera, quien rindió un homenaje a Jenni Rivera.

¿Por qué no hubo expulsado en La Academia 2022 este domingo 31 de julio?

Faltan dos semanas para la GRAN FINAL de La Academia 2022, quedan 6 alumnos en la contienda y sólo 5 serán los finalistas. El director Alexander Acha reveló que este domingo 31 de julio no habría expulsado y será hasta la siguiente semana cuando se revele el nombre del último alumno que abandonará la competencia. Los votos del público serán acumulables, por lo que los fans podrán seguir votando por su favorito.

¿Qué alumnos quedan en La Academia 2022 rumbo a la final?