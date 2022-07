El regreso de tres ex alumnos a La Academia 2022 no ha dejado a todos felices, descubre quiénes han demostrado su inconformidad.

La Academia 2022: ¿Quiénes no están de acuerdo con el regreso de los ex alumnos? VIDEO

Este domingo los alumnos presentaron sus interpretaciones en el concierto número 10 y tres alumnos que habían sido expulsados, regresaron al programa gracias a los votos del público. Pero tal parece que no todos quedaron felices con la decisión, incluso una ex alumna ha acusado a la producción de La Academia de inconsistencia en las votaciones.

Los ex academicos que tuvieron la oportunidad fueron Esmeralda, Alejandra, Zunio, Mariana Logue, Eduardo, Jackie e Isabela. La dinámica fue anunciada la noche del sábado y el público pudo votar por sus favoritos durante 24 horas, anunciándose el domingo que no sería uno, sino tres los jóvenes cantantes que regresarían a tomar clases y a seguir su sueño de ser estrellas. Tras cerrarse las votaciones en TikTok, los que regresaron fueron ¡Zunio, Eduardo e Isabela!

Alumnos demostraron su descontento con el regreso de ex academicos

Tras el concierto del domingo y el ingreso de tres ex academicos, los alumnos que han permanecido todo el tiempo en el programa se reunieron en el baño para hablar de su inconformidad del regreso de sus compañeros, incluso hablaron mal de ellos.

En el transcurso de la semana, los alumnos de La Academia decidieron aclarar las cosas y disculparse con los recién llegados; Nelson, Mar y Cesia fueron los que tomaron la palabra y explicaron que en un inicio se sintieron asustados, “nosotros creímos que ustedes (Zunio y Eduardo) venían con una estrategia”. Pero al final todos acordaron seguir con armonía sus clases y la convivencia.

Exalumna acusa a la producción de La Academia 2022 de fraude

Cuatro ex alumnas quedaron fuera de la casa y fue una de ellas quién no dudó en demostrar su descontento, se trata de Alejandra, quien antes de que se dieran a conocer los resultados, mencionó en sus historias de Instagram que tenía las pruebas que demostraban que las votaciones estaban mal: “Ya no voten por mí… tengo suficiente evidencia de que le picas a mi nombre, se bajan mis números. Le picas a mi nombre, se suben los números de alguien más”, comentó e incluso aseguró que ya sabía quién entraría de nuevo a La Academia, aunque después eliminó sus videos y hasta el momento la producción no ha dado una respuesta a sus acusaciones.