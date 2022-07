Rubí de La Academia ha dado positivo en COVID-19 y aún se esperan los resultados de varios académicos y miembros de la producción, por lo que los conciertos de este fin de semana podrían cambiar o cancelarse. Sigue leyendo para conocer si Rubí estará en el siguiente concierto y qué medidas podría tomar la producción ante una ola de contagios de coronavirus.

En concierto del domingo de La Academia, uno de los temas más sonados fue el deterioro en la salud de los alumnos, y fue el mismo panel de jueces quién cuestionó el bajo desempeño de los jóvenes y pidió explicaciones sobre la salud de estos.

“Estoy viendo que anímicamente, yo como crítica, no están rindiendo. Ahora, estamos teniendo nosotros dos conciertos por semana, no uno como antes. Está muy difícil pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también, porque las cuerdas vocales son dos músculos pequeños y si no descansamos se acaba todo. ¿Por qué a los 21 años no rinde? Porque seguramente no está durmiendo lo que debería y no están descansando lo que deben”comentó Lolita Cortés.