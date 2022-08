Sin dudas, La Academia vivió uno de los momentos más emotivos en la gran final que se realizó el pasado domingo, 14 de agosto. Y es que el director, Alexander Acha, sorprendió a los alumnos con un regalo, que generó la emoción de los mismos.

Más allá de que Cesia haya sido la ganadora (con un premio fue de un millón de pesos, además de un contrato para grabar su dos primeros sencillos con Sony Music) y que el segundo y tercer lugar lo logren Andrés y Mar, respectivamente (obtuvieron un un contrato para grabar su dos primeros sencillos con Sony Music), los finalistas recibieron algo sorprendente por parte de Acha.

+La Academia: ¿qué regalo les hizo Alexander Acha a los finalistas?

A través de un video de Instagram, con un sentido mensaje, el director esperó a los finalistas en el escenario donde se realizan los conciertos con cinco teclados en forma de obsequio, nada más y nada menos.

El mensaje para los finalistas :

"Queridos alumnos, un regalo con todo mi cariño… Me despido con una sonrisa sincera y agradecida. Gracias por confiar en mí. Por permitirme entrar en sus vidas. Por su disciplina y esfuerzo. Les deseo muchísimo éxito en sus carreras, pero recuerden que el verdadero éxito no es solo triunfar en lo profesional, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida. En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social. Si cuidan y alimentan todo esto, estoy seguro de que serán no solamente grandes artistas, sino artistas felices, que es mejor. Personas plenas. Seres humanos, no mundanos. Traten cada día de ser mejores personas, porque ese es el verdadero sentido de la vida"