Nicole Chávez hija del exboxeador Julio César Chávez, se está ganando una serie de críticas desde su entrada al reality show La Casa de los Famosos 3, pues la menor de la dinastía ha ganado una fama de “insoportable” porque no deja de hablar dentro de la casa más polémica del momento, además de que ya ha protagonizado una que otra discusión con la Materialista.

Las redes sociales se han inundado de comentarios donde ya no soportan a Nicky por sus comentarios de arrogancia que ha llegado hacer en estos días, además de ser una “urraca parlanchina”, razón por la que su papá, el campeón de boxeo ha salido a su defensa, mandando un contundente mensaje.

“Hola a todos esos amargados y amargadas que están habla y hable, chingue y chingue con mi hija, quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada, yo estoy muy contento, cuando no chingan con Julito, chingan con Omar y ahora con mi hija, así que al que no le guste que no la vea, pero ya no estén chingando por favor, es un reality”, señaló en un video.

¿Nicole será la próxima en dejar La Casa de los Famosos?

En las últimas horas, se dio a conocer que este miércoles abandonaría la casa un participante, cuentas de Twitter especializadas en el reality aseguran que se podría tratar de la hija menor del César aunque también podría ser Monik quien tenga que decir adiós al show.

¿Dónde puedes ver La Casa de los Famosos 3?

La casa más polémica está calentando motores y si no te quieres perder ningún detalle de lo que pasará adentro entre estos 17 famosos, puedes seguir la señal por Telemundo a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México de lunes a viernes y los domingos. También a través de la plataforma Peacock o las redes sociales oficiales del reality, así como su sitio web.