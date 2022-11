Aún no comienza el reality show de La Casa de los Famosos 3 e incluso hasta el casting continúa en búsqueda de los habitantes, pero eso no ha impedido que ya hayan salido a relucir varios nombre de posibles famosos que entrarán a la casa, pero este día se filtró no solo el nombre de una actriz, sino hasta los pronósticos la ponen como potencial candidata a ganar.

Con la llegada de la productora Sandra Smester se espera que el show tome un nuevo sabor, pues no le costará trabajo ya que llega después de dos exitosas temporadas, por lo que será trabajo fácil para alguien quien le dio un nuevo aire a TV Azteca con programas como Exatlón y hasta los nuevos formatos de programas como “Venga la Alegría”.

Para esta edición se rumora que entrarán famosos, pero también dos desconocidos, es por eso que habrá un doble casting e incluso una Casa de los Famosos de una semana para poder elegir al hombre y la mujer que entrará al programa real junto a los famosos. Esto ocurrirá una semana antes entre el mes de diciembre y enero.

¿Quién es la primera confirmada?

Mientras la búsqueda continuará, pero no por mucho tiempo, ya que se ha revelado quién formará parte de esta tercera temporada y entre ellos será la actriz y conductora Adamari López, así lo dio a conocer la cuenta de Twitter @lacomadritaof_ pero no confirmó de qué manera, si de participante o conductora. De todos modos varios seguidores señalaron que si entra podría ser una candidata a ganar, “Ay no, me encanta Adamaris, pero q aburrido saber quién es la ganadora antes de comenzar el reality”, “Ya estuvo que ella ganó”, son algunos de los comentarios que se dejan leer en la publicación.

¿Qué otros famosos se han filtrado?

Aunque no se ha confirmado, en los últimos días se ha rumorado que a la lista se podrían incluir famosos cómo Frida Sofía, Alfredo Adame, Eduardo Yañez y hasta la Tigresa del Oriente. Cabe destacar que el casting aún continúa, pues hay personalidades de todo tipo que han mandado su solicitud donde se pueden ver personalidades de carácter fuerte, reservadas y otras que ya tienen experiencia en los reality.

¿Cuándo y dónde ver la tercera temporada?

Al ser una producción de Telemundo se podrá ver por esa televisora, pero en México podrás seguir el día a día a través de Youtube, hasta el momento no se sabe cuándo iniciará, pero se especula que podría ser en el primer bimestre del 2023.