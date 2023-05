Serán 14 celebridades, siete hombres y siete mujeres los que entren al reality show, donde la convivencia será buena en un inicio, pero como transcurran los días las polémicas, peleas y discusiones se harán presentes e incluso no se duda que cupido haga de las suyas y se comiencen a formar nuevas parejas.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.