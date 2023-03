Chabelo falleció el sábado 25 de marzo pasado, debido a un fuerte dolor abdominal, a los 88 años de edad. Después de tan lamentable noticia, las redes sociales no se hicieron esperar con memes y cosas más raras como la elaboración de panes con su rostro como la “Con-Chabelo”.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.