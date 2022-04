Batman es uno de los superhéroes más importantes en el universo DC y aunque no tiene ningún superpoder, su inteligencia y tecnología lo han llevado a derrotar a temibles villanos y mantener a salvo a Ciudad Gótica. Si eres fan del Caballero de la noche, no puedes perderte “La Experiencia Batman” en CDMX, dónde podrás conocer el Batimóvil como parte de la gira promocional del estreno de The Batman en HBO Max, descubre cuándo y dónde es la cita.

En la experiencia inmersiva conocerás el vehículo de Batman, basado en el diseño de los “muscle cars” de los años 70 y te sumergirás en la oscuridad de Ciudad Gótica de la película The Batman, dirigida y coescrita por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Zoé Kravitz y Colin Farrell, y que llegará a HBO Max el próximo lunes 18 de abril.

El Batimóvil mide de largo 5.3m por 2.4m de ancho por 1.60m de altura, con un peso aproximado de 700 kg; Matt Reeves decidió darle una identidad propia al auto, como si fuese un animal salvaje.

“Como desde niño me encantó 'Batman `66', Adam West y ese Batimóvil, ese coche de concepto. Pensé que era el mejor coche de la historia. Me encantaba el fuego que salía de la parte trasera. Desde entonces han salido muchos Batimóviles geniales, y para mí, el Batimóvil tiene que ser como el Batsuit: tiene que intimidar, tiene que ser como un monstruo. Y como nuestro Batman está empezando, quería que su Batimóvil se sintiera también fundamental", expresó el director.

¿Cuándo y dónde ver el Batimóvil en CDMX?

“La Experiencia Batman” será un fragmento de Ciudad Gótica en la Ciudad de México, donde además de conocer el Batimóvil, podrás caminar entre los callejones de Ciudad Gótica, descubrir enigmas ocultos en las paredes y subir a la azotea donde se encuentra la Batiseñal. También podrás tomarte una foto con una réplica idéntica de Robert Pattinson como Batman, y adquirir algunos de los productos oficiales de la película The Batman.

Cuándo: Entrada libre del 14 al 26 de abril

Dónde: Foro Frontera en Frontera 88, Roma Nte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Jueves, 14 de abril - Domingo, 17 de abril: 12 a 20 hrs

Lunes, 18 de abril - Viernes, 22 de abril: 12 a 19 hrs

Sábado, 23 de abril y Domingo, 24 de abril: 12 a 20 hrs

Lunes, 25 de abril y Martes, 26 de abril: 12 a 19 hrs