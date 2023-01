El miércoles 11 de enero Bizarrap y Shakira se juntaron por primera vez en sus carreras y lanzaron la BZRP Mussic Session #53. La canción llegó a las 25 millones de reproducciones en 12 horas, convirtiéndose de esta manera en una de las producciones más escuchadas en los últimos días a nivel global. En este sentido, el nombre de Gerard Piqué se volvió tendencia ya que la canción está dedicada para él.

Algunas partes de la letra se habían difundido horas antes del lanzamiento oficial. Allí se dejaba en claro que Shakira le iba a dedicar la canción a su expareja y por ese motivo Piqué lanzó un tweet con varios emojis relacionados con el mundo del circo y el espectáculo

La parte de la letra que se había difundido antes del lanzamiento es la siguiente: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué". Es importante remarcar que en la canción también hace referencia a Clara Chía, actual pareja del exfutbolista del Barcelona.

+La respuesta de Piqué a la nueva canción de Shakira con Bizarrap

Piqué publicó un tweet en el que colocó varios emojis relacionados con el mundo del circo y el espectáculo menospreciando la nueva canción de Shakira.

