Uno de los realities más controversiales de MTV regresa a la pantalla, tras el éxito de la décima temporada de Acapulco Shore, La Venganza de los Ex VIP 2023 se estrenará en unas semanas y traerá de vuelta a la pantalla varios rostros conocidos. Toma nota de todos los detalles que se han revelado del programa.

La Venganza de los Ex es la adaptación latinoamericana del exitoso formato de MTV UK Ex On The Beach, que estrenó su primera temporada en 2018.

¿De qué trata La Venganza de los Ex VIP?

Diez famosos solteros llegan a la playa del caribe colombiano con la promesa de encontrar el amor, pero sus vacaciones perfectas se convierten en pesadilla cuando llegan sus ex parejas más odiadas. La diversión ahora está en riesgo, porque los conflictos comienzan a surgir y todos se preguntan: ¿De quién será el próximo ‘ex’ en aparecer? Mientras algunos quieren recuperar el amor, otros solo buscan vengarse.

¿Cuándo se estrena La Venganza de los Ex VIP?

El reality se estrena el próximo 24 de enero de 2023 a través de MTV y Paramount+, en el horario que dejó Acapulco Shore.

¿Quiénes son los confirmados en La Venganza de los Ex VIP 2023?

Dentro del primero promocional se han dejado ver a los famosos que se unen a la nueva temporada:

1. Isaac Torres 'Lobo', que formó parte de Super Shore 3.

2. Leslie Gallardo, la nueva estrella de OnlyFans formó parte de la quinta temporada de Acapulco Shore, cuando solo tenía solo 18 de edad.

3. La Divaza, el famoso youtuber venezolano

4. Yurgenis, modelo y bailarina.

5. Christian Renaud, popular tiktoker mexicano.

6. Diana Estrada, estrella mexicana de Youtube.

7. Lizbeth Rodriguez, la youtuber caza infieles y actriz.

8. Ana Cisneros Simg, TikToker y modelo mexicana.

9. Brandon Meza, el ex meserito y conductor de Orbital

10. El Rufas, famoso tiktoker, youtuber y músico.