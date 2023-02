No todo es futbol en la mente de Ricardo La Volpe. También se da el gusto de disfrutar y analizar un deporte que no entiende.

La Volpe siente fascinación por la estrategia de un deporte que no entiende

Así como muchas personas van al cine y salen de la sala fascinados por una película que no entendieron, Ricardo La Volpe siente lo mismo como espectador de deportes de conjunto de los que no tiene idea sobre su práctica. Sin embargo, como estratega que es, admira sus sistemas para hacer daño al rival.

Quitado de la pena, el Bigotón aprovecha sus redes sociales para compartir su sentir y expresarse sobre sus gustos e inquietudes hacia un espectáculo que le fascina. El entrenador se ha sentido atraído recientemente por el futbol americano, específicamente por la NFL.

No se perdió el Super Bowl. Tan le prestó atención que publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Cómo me gusta este deporte. Casi todo es sistemas y jugadas”. Los comentarios a su publicación fueron inmediatos. Desde futboleros que sí se apasionan también con la NFL hasta futboleros que no ven otros deportes, le manifestaron sus opiniones al respecto.

A la burla del Kikín Fonseca diciéndole que ni siquiera le entiende a ese juego, el mismo La Volpe le respondió reconociendo que no es un deporte que comprenda pero le gusta. Así lo demostró durante el Super Bowl.

Una de las jugadas que maravilló al Bigotón fue el tercer touchdown de Eagles. Le agradó ver la anotación vía terrestre de Jalen Hurts. ¿Qué le simpatizó? Posiblemente la decisión del quarterback para correr hacia la zona de anotación en lugar de lanzar. Quizá el entrenador esperaba el lanzamiento.