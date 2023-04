A pesar del éxito y la fama que ha alcanzado el cantante, no se ha podido escapar de las críticas y ahora mismo se le señala por el oscuro significado del tema que interpreta juntro a Natanael Cano.

Peso Pluma y Natanael Cano son 2 artistas que la rompen en la actualidad pero a pesar de su éxito no se han escapado de las críticas sobre todo por cantar corridos tumbados, por lo que hoy te presentaremos la letra y el oscuro significado de la canción PRC, que ambos grabaron juntos.

Y es que se ha señalado que estos 2 intérpretes han popularizado el género de los corridos tumbados el cual, además de hablar sobre diversión y de las vivencias de los jóvenes, también describe situaciones que se viven en el narcotráfico, por lo que su nuevo tema es el foco de las críticas y aquí te diremos por qué.

¿Cómo es la letra de PRC, tema de Peso Pluma y Natanael Cano?

A continuación te mostramos la letra de este tema el cual ha sido criticado por presuntamente alabar el estilo de vida de las personas que se dedican al narcotráfico en México, lo cual queda retratado en la canción la cual podrás ver a continuación:

"Me levanto, un baño y, luego, me pongo a forjar

Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad

Los teléfonos no paran nunca de sonar

Si bien es alguna plebita, es porque un cliente quiere más."

"Y, bien forrados, los paquetes van

No hay pendiente, no puedo fallar

Siempre estoy listo para cruzar

Polvo, ruedas y también cristal."

"Aquí, el papelito viene y va

Las morritas bien locas se van

Disfrutamos este bien o mal

De esta vida, no me vo'a quejar."

"¡Eah!

Y bien jalados con la Doble P

Los corridos tumbados

Así nomás, viejo."

"Fino con las Balenciaga

Corridos bien verga sonaban

Las morritas, muy bien, bailaban

Y yo ando silver, LV."

"Siento que ando volando ya, carnal

Y, aquí, nunca nos vamos a quejar

¿Para qué vamos a voltear pa' atrás?

Ni pedo, yo le voy a atorar."

Este es el oscuro significado de PRC, la canción de Peso Pluma y Natanael Cano



La canción describe el estilo de vida de las personas que se dedican al tráfico de estupefacientes desde su título, ya que las letras PRC significan polvo, ruedas y cristal. Este tema que fue compuesto por Hassan Emilio Kabanda Laija (nombre real de Peso Pluma) junto a Natanael Cano y Jesús Roberto Laija García ha levantado polémica por lo que transmite.

Sin embargo esto no parece que vaya a frenar el éxito de los 2 cantantes ya que desde que este tema se lanzó, ha acumulado más de 240 millones de reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube el video acumuló cerca de 5 millones de visitas y si bien el tema no es nuevo, no ha dejado de triunfar desde que se lanzó.