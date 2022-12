El youtuber Luisito Comunica está cumpliendo con su parte, pues este día subió a su cuenta de Instagram una foto donde está posando con el jersey de Francia, aunque realmente su apoyo en la Final del Mundial de Qatar 2022 está 100% con Argentina, pues un ‘dato perturbador’ es que el poblano cada que se pone la camiseta de una selección, esta pierde en su próximo partido.

Esta ‘maldición’ de Lusito Comunica surgió durante esta Copa del Mundo, ya que aunque no es un amante del futbol, era obvio que un evento de esta magnitud tenía que ser documentado para su canal de Youtube por lo que ha vivido la fiebre futbolera no solo siguiendo a la Selección de México sino también la de otros países, porque si alguien viaja mucho y conoce varias culturas es él, así que les guarda un gran cariño a varios países.

¿Por qué se dice que Luisito Comunica tiene una ‘maldición’ en Qatar 2022?

El Pillo se fue preparado a la Copa del Mundo con una maleta llena de jersey de países del Continente Americano y por su puesto la del Tricolor, pero esta casualidad, que muchos ya la llaman ‘maldición’, nació cuando el propio Luis se ponía el jersey del equipo que apoyaba, pero al final terminaba perdiendo el encuentro y es que no pasó una vez, sino tres veces más ¿Casualidad?

Luisito Comunica se puso la camiseta de Argentina, México, Costa Rica y Ecuador, y las presumió en sus redes sociales, previo al partido, pero al final todos perdieron ante Arabia Saudita, Argentina, Alemania y Senegal, respectivamente. E incluso ya algunos medios lo llaman "Luisito perjudica".

Es por eso que este sábado, un día antes de que se midan Argentina y Francia, Luisito se ha puesto el jersey de los franceses para que estos pierdan y la Albiceleste se corone como la campeona del mundo ¿Servirá?