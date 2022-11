La marca de tenis On presenta en el mercado mexicano las nuevas Cloudmonster. Un calzado deportivo con todos los estudios y pruebas de velocidad, que ofrece tecnología de ingeniería suiza, mismo que ayudará a alcanzar esa velocidad sin causar daños en los talones, tobillos y rodillas gracias a su drop de 6 mm que revoluciona los sistemas de amortiguación del mercado deportivo.

La promesa de la marca es simple: CloudTec es la más grande hasta ahora para una máxima amortiguación y energía. Un monstruo del runnig en asfalto.

El lugar elegido para el lanzamiento de la Cloudmonster, fue Metta Running House, la casa del corredor, proyecto en el cual Pablo Gil ha sido parte como socio fundador desde su inicio, siento una tienda especializada en la materia de running, vendiendo no solo el Cloudmonster si no toda la gama de productos de performance running de la marca On.

Al evento, asistieron miembros de diversos running crews de la Ciudad de México, todos bajo la expectativa de conocer este nuevo calzado y la edición limitada que fue lanzada a principios del mes de octubre, la edición Lumus.

Para la presentación, se contó con la asistencia de Gabriel Bouchot, atleta oficial para On en México y se explicó que el Cloudmonster se encontrará a la venta en Metta Running House, así como en tiendas deportivas y departamentales de la República Mexicana.