Después de tener un debut soñado en Roland Garros, la mexicana Fernanda Contreras no pudo continuar su sueño en el famoso Grand Slam de arcilla y sucumbió en menos de 56 minutos ante la rusa Daria Kasátkina en lo que fue la segunda ronda de este torneo, que es el segundo más importante del año, y donde la azteca salió completamente desarmada, pues no consiguió ser letal para la europea.

A diferencia de lo que se vio en el duelo ante la húngara Panna Udvardy, en esta ocasión la oriunda de San Luis Potosí se mostró taciturna, además de un poco distraída, pues no consiguió verse confiada en la cancha parisina, donde desde el minuto uno Kasátkina dominó y la dejó sin opciones al llevarse el primer set sin que la mexicana pudiera meter las manos y se fuera completamente en blanco para dejar el marcador 6-0.

La famosa libreta de apuntes de Contreras Gómez esta vez parece ser que no fue de mucha ayuda, pues la potosina no dejaba de apuntar, pero eso no cambió que para el segundo set pudiera ser más determinante ante Daria, pues nuevamente la europea arrasó con ella pese a que la mexicana consiguió sacarle tres valiosos puntos, los cuáles no fueron suficientes para seguir con vida en este certamen y finalizó el set 6-3.

Pero a pesar de que se despide con 24 años de edad de la competencia francesa, Fernanda consiguió una proeza importante, pues la tenista azteca saldrá de París consolidada en el top 200 del ranking, después de que consiguiera arribar a esta competencia como la sembrada número 225 y ahora podrá salir dentro de las mejores 160 del mundo, y con ello es la sexta mexicana en participar en dicho evento.