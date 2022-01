El Real Madrid quiere volver a conquistar al mundo y está dispuesto a desembolsar una millonada para contratar, de una vez por todas, a una figura que ocupe el lugar que dejó Cristiano Ronaldo y un nuevo tridente junto a Karim Benzema y Vinicius Jr.

El Merengue va por Kylian Mbappé ahora mismo y le ofreció al París Saint Germain 50.000.000 euros. A priori no parece suficiente, pero el club parisino es consciente que puede perder a la estrella a costo cero. Cabe destacar, además, que ambos equipos se verán las caras en los octavos de final de la Champions League.

Actualmente, el francés se encuentra forzando una dupla cada vez más efectiva con Lionel Messi, quien es el mejor futbolista del mundo. ¿Se seguirán potenciando o llegó el final de este dúo?

"No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al 100%. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los hinchas, creo que me merezco ganar algo grande con el PSG”, había dicho Mbappé en una entrevista con CNN. Aunque en ese momento todavía no estaba ninguna oferta del Madrid sobre la mesa y ya es conocido el fanatisma del crack por el elenco español.