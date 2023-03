El pasado domingo 26 de febrero, la Selección Mexicana de Basquetbol derrotó a Uruguay por 82-69 en condición de visitante y obtuvo la clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto 2023. La misma es organizada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre de este año.

Se ha celebrado y mucho este logro nacional, ya que será apenas la sexta participación del Tri en este torneo. Todavía hay tiempo para que el equipo dirigido tácticamente por Omar Quintero Pereda se prepare para competir al máximo, pero ya comenzaron los problemas. Un histórico exjugador destrozó por completo a Juan Toscano Anderson, quien tiene todo para ser la gran figura en el certamen.

Hablamos de Gustavo Ayón, campeón con México del Campeonato FIBA Américas 2013 y del Centrobasket 2014, quien no está para nada contento con el crack de la NBA. "La dinámica que tiene este equipo, la selección ahora mismo, no la puedes modificar, si tú modificas esa dinámica, se te viene la noche. La dinámica es de unión, es estar trabajando juntos. (Juan Toscano Anderson) Te va a romper el grupo", aseguró en plática con ESPN.

El expívot, que para felicitar a Los 12 Guerreros por la clasificación tapó la cara de Toscano en una imagen en Instagram, agregó: "Nosotros como marca, Titán Sport, patrocinamos a la selección, damos los uniformes. Me entero que no se pone nada de la ropa que mandamos, porque es nuestra marca, porque es marca mía y de Julio, al final no se la pone". Está claro que no lo quiere ver defender la playera nacional.

¿Cómo nació la rivalidad Gustavo Ayón vs. Juan Toscano Anderson?

Tal como admitió Ayón, todo nace en el Preolímpico celebrado en Croacia en el año 2021. Allí, el actual jugador de Utah Jazz decidió viajar por su cuenta y alojarse en un hotel de primer nivel junto con su esposa; el equipo, mientras tanto, se concentró en otro sitio. Este tipo de actitudes no cayeron nada bien en Gustavo y otros elementos de la selección, por lo que el vestidor podría romperse si vuelve a ser convocado de cara al Mundial.