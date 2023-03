En la votación número 11 de su historia, en esta ocasión celebrada en Oviedo, España, el Salón de la Fama del Futbol Internacional, eligió a 18 personajes para la ceremonia de investidura que se celebrará en el segundo semestre del año, y entre ellos resalta Cuauhtémoc Blanco.

Pasaron casi siete años desde que Cuauhtémoc Blanco, actualmente en la política como gobernador de Morelos, jugó su último partido como futbolista profesional; fue con las Águilas del América contra Monarcas Morelia el 5 de marzo de 2016 en la cancha del estadio Azteca.

"Estoy muy contento y feliz, y le agradezco a la gente por el gran apoyo que siempre me brindaron durante mi carrera y que todavía me sigan recordando", dijo Cuauhtémoc Blanco al quedar entre los seis personajes del futbol nacional al lado de Ricardo La Volpe y Fernando Quirarte, Rafael Márquez, Oscar el Conejo Pérez y Emilio Azcárraga Milmo.

Cuauhtémoc Blanco, conmovido por su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Internacional, reiteró: "Agradezco a quienes no me olvidan. Yo tampoco me olvido de los que me apoyaron, de los aplausos de la afición y soy un agradecido con Dios, por permitirme haber dado tantas alegrías a mi país y al América".

Cuauhtémoc Blanco ingresó al Salón de la Fama a los 50 años

En enero de 2023, Cuauhtémoc Blanco cumplió 50 años de edad y habló de manera especial de su relación con el futbol: "Gracias a Dios corrí con la suerte de jugar futbol. La verdad que fue muy padre y tienes que aprovechar las oportunidades y hoy por hoy el futbol lo he aprovechado al cien por ciento".