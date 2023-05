Desde que se anunció el live-action de la muñeca más famosa de Mattel, la expectativa es muy alta, chicos y grandes esperan ver en la pantalla grande la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Pero ahora la emoción ha crecido después de que en TiTok se filtró la supuesta palomera de 'Barbie' que llegaría a Cinépolis.

La película de 'Barbie' es la historia de la famosa muñeca que vive en Barbieland junto a sus amigos, pero será expulsada por no ser lo suficientemente perfecta, por lo que iniciará una gran aventura.

¿Cuándo se estrena la película 'Barbie' en México?

'Barbie' se estrenará en las salas de cine en México el próximo 21 de julio de 2023.

¿Palomera de 'Barbie' de Cinépolis es real?

En TikTok se publicó un video que presuntamente filtra la palomera de 'Barbie' que sería vendida en las salas Cinépolis, donde se ve una caja en forma del auto convertible de la muñeca, con un vaso de refresco coleccionable y un envase grande de palomitas, todo en color rosa con la imagen de 'Barbie', además del póster oficial de la película.

El video ha emocionado a los fans de la muñeca de Mattel y muchos están entusiasmados por conseguirla, sin embargo, le tenemos una mala noticia, esta palomera es hermosa, pero es solo un prototipo, así que no será vendida por Cinépolis.

¿Cupanto cuesta la palomera de 'Barbie' y cómo conseguirla?

La palomera de 'Barbie' que ya es viral en TikTok fue creada por la usuaria de TikTok @emmjaylea, una alumna de diseño gráfico que la creó para uno de sus proyectos en clase. Así que no estará a la venta y no tiene un precio, sin embargo los fans de la muñeca no pierden la esperanza de conseguirla y han etiquetado a Cinépolis, para que hagan realidad la palomera de la película. ¿Lo lograrán?