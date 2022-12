Pelé falleció este día y como es costumbre, muchos medios deportivos seguramente recordarán las glorias y los inumerables éxitos de O Rei para hacerle homenaje a la primera gran figura internacional del futbol. Y debido a que ya muchos medios están hablando de la grandeza de Edson Arantes do Nascimento, en este espacio se abordará uno de los episodios más curiosos de su vida: la vez que hizo que expulsaran a un árbitro, por lo que aquí sabrás cuándo y cómo fue.

Todo ocurrió en Colombia durante un partido amistoso que disputaban el Santos de O Rei contra la selección de futbol olímpica de los Cafetaleros; y es que en el tiempo de mayor gloria de Edson con Santos, la directiva de este equipo organizava todo tipo de partidos para lucir a su estrella en el campo, lo que detonó el curioso episodio que terminó con un árbitro expulsado de la cancha, por causa de Pelé.

Así fue la vez cuando Pelé hizo que expulsaran a un árbitro

Todo ocurrió el 17 de julio de 1968 en Bogotá en el estadio El Campín, sitio que estaba abarrotado con más de 60 mil espectadores que morían por ver la magia de O Rei; durante aquél partido Pelé, que era conocido por tener un fuerte temperamento en la cancha, le exigió al silbante que pitara un penal en el área a punta de groserías por lo que el árbitro, Guillermo Velázquez lo expulsó.

Lo que sigue en la historia podría parecer un cuento inventado si no fuera por que hay evidencia en video: cuando sus compañeros del Santos y el público presente vieron que Pelé fue expulsado, todos saltaron a agredir al árbitro Velázquez a quien sacaron de la cancha, y lo reemplazaron con el juez de línea; y eso no fue todo ya que este cinodal tuvo que ser reemplazado por un aficionado del público, quien se vio obligado a usar un pañuelo como banderín. De esta forma, el árbitro del juego fue expulsado por causa de Pelé. Pero esto no fue todo.

¿Qué ocurrió con Pelé luego de hacer que expulsaran del campo al árbitro?

A petición del público presente en el estadio Pelé se vio obligado a regresar a disputar el partido, el cual el Santos terminó ganando con marcador de 4-2, con lo que este suceso se ha convertido en toda una rareza al ser de los pocos casos en los que un árbitro expulsa a un jugador, para luego sacado del partido y además, el jugador expulsado regresó a jugar como si nada hubiera pasado.