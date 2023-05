Rápidamente, el video se viralizó y las críticas no se hicieron esperar, entre ellas el cómo era posible que un bebé estuviera dentro de un concierto de gran magnitud y hasta el frente, aquí te dejamos el momento exacto de esta polémica situación.

Kyujin fue la integrante del grupo quien corrió a tomar al bebé para que no ocurriera un accidente, rápidamente lo regresó a la persona que lo había “lanzado”, este momento consternó a las cantantes, quienes pidieron que no lo hicieran.

Mientras en México se avientan peluches del Dr. Simi , en otros países hacen lo mismo, pero con un bebé de carne y hueso, este video se hizo viral, luego de que las cantantes de K-Pop no daban crédito a lo que estaba pasando durante su presentación.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.