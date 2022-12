Formula E Unplugged llega con una segunda docuserie que retrata su octava temporada. Lo acontecido en 2022 ha sido considerado como la mejor temporada del campeonato debido al registro de 16 carreras en 10 ciudades. Con el colofón del nuevo campeón del mundo tras la competencia en Seúl, esta nueva entrega aborda a las personalidades del paddock para narrar el impacto de la Formula E en este año.

La docuserie será lanzada en los canales de televisión lineales y digitales on demand a los cuales está asociada la Formula E. Constará de seis episodios con duración de 30 minutos cada uno. La distribución del contenido se llevará a cabo a partir de diciembre de 2022 y enero de 2023 con estrenos paulatinos de cada capítulo. Todos los episodios completos estarán disponibles en marzo de 2023.

"La segunda temporada de Formula E Unplugged trata de dar a los pilotos la oportunidad de quitarse el casco de carreras y revelar su verdadera personalidad, sus motivaciones y sus miedos en lo que es la montaña rusa emocional del automovilismo mundial", declaró Aarti Dabas, director de medio Formula E durante la presentación.

Un total de 22 pilotos de 11 equipos compiten en la temporada. Uno de ellos es Dan Ticktum, del equipo NIO 333 Racing Formula E Team. Es uno de los protagonistas de la serie y aborda su lado amable, no el perfil de revoltoso y aventurero con que se le ha estigmatizado: "Mi personaje a menudo es malinterpretado, y en ocasiones anteriores me han pintado como un villano. En esta serie me he abierto un poco más como persona y creo que es importante que los pilotos y los deportistas en general sean ellos mismos y muestren con autenticidad, quiénes son realmente".