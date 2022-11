Las Estrellas Bailan en Hoy: ¿por qué hay pleito entre Manelyk González y Carlos Speitzer?

Hoy se llevó a cabo una emisión más del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, que se lleva a cabo en el programa matutino Hoy en el que diferentes celebridades muestran sus habilidades en el baile para poder ganar esta competencia. Pero más allá del baile, lo que ha atraído las miradas es el pleito que hay entre un par de participantes en este concurso, por lo que los fans del mismo se preguntan por qué hay pleito entre Manelyk González y Carlos Speitzer.

Justamente este día en el programa Hoy se le preguntó al actor por qué tiene un conflicto con Mane, quien alcanzó la fama gracias a Acapulco Shore, por lo que Speitzer dio su versión de los hechos y afirmó que no tiene nada persona en contra de la influencer, pero debido a lo que ha ocurrido entre ellos es necesario saber desde dónde se originó este conflicto.

La razón por la que hay pleito entre Manelyk González y Carlos Speitzer del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, es por que Mane realizó un comentario a mediados del mes de octubre que no le simpatizó para nada al actor; la influencer fue entrevistada y cuando le preguntaron por Carlos Speitzer, quien fuera su pareja de baile en la pasada edición del concurso, la modelo respondió: “Ah, el hermano de Alex (Speitzer)”.

Esta respuesta no le agradó para nada a Carlos ya que consideró que Mane no estaba respetando su carrera y trayectoria artística, por lo que procedió a dejar de seguirla en Instagram y también realizó un live en aquella red social en el que dijo que Mane lo había ofendido al denostar su carrera, por lo que rompió todo contacto con la influencer.

Y para terminar de empeorar la situación, la semana pasada se suscitó un fuerte pleito en el foro de Las Estrellas Bailan en Hoy cuando Carlos Speitzer corrió del lugar a Manelyk González alegando que la coreografía que estaba ensayando junto a Candela Márquez tenía pasos que no quería que nadie más viera, por lo que le pidió a Mane que saliera del foro, lo que dio inicio a un nuevo pleito entre los 2.

Debido al pleito que Carlos Speitzer mantiene todavía con Manelyk González y que tiene a todos tensos en el foro de Las Estrellas Bailan en Hoy, el actor fue entrevistado el día de hoy y habló sobre el conflicto, sobre el que dijo que no es algo personal sin embargo no pudo evitar mencionar el comentario que hizo Mane y que detonó todo el conflicto que traen ahora. Speitzer dijo sobre el tema:

"Ella dijo que no sabía por qué la había dejado de seguir (en Instagram), tú (a una conductora del programa) acabas de comentar bien por qué fue, fue algo que me chocó con la niña que yo había conocido, una niña linda, de pronto es su manera de ser, lo entendí, dejé de seguirla por que no me hizo gracia el comentario y de ahí se han suscitado cosas en internet que es durísimo el hate. Es algo que yo no había vivido en mi vida, es la primera vez, es difícil lidiarlo y ya entendí que no debo desconcentrarme. Yo vengo a bailar, a disfrutar, a hacer que mi pareja disfrute y solo no hay que salirnos de esa línea".