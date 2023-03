Hace algunos meses que se habla sobre un posible romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny. Finalmente, aunque al momento ellos no lo confirmaron, se filtraron algunas imágenes de ambos dándose un beso a la salida de un reconocido local de Sushi en West Hollywood. La pareja estaba acompañada de un grupo de amigos. Es por eso que en Bolavip te contamos la historia de la modelo.

+Quién es Kendall Jenner, la pareja de Bad Bunny

Kendall Nicole Jenner nació en Los Ángeles, California, y actualmente tiene 27 años. En el 2007 saltó a la fama luego de aparecer junto a su familia en el reality "Keeping up with the Kardashians". A sus 14 años ya trabajaba como modelo en la marca Forever 21.

En 2018, Kendall Jenner se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, logrando un valor de 50 millones de dólares. En su carrera ha trabajado con otras importantes marcas como H&M, Calvin Klein, Versace y La Perla.

La red social que más utiliza en la actualidad es Instagram. Allí cuenta con 278 millones de seguidores, siendo de esta forma una de las personas más populares en dicha aplicación.

+FOTOS: las imágenes de Kendall Jenner y Bad Bunny

Los rumores del romance iniciaron en febrero cuando fueron vistos saliendo individualmente de un restaurante. Ese día habrían asistido a una "cita doble", junto a Justin Bieber y Hailey Baldwin, una de las mejores amigas de la modelo. Las imágenes de ambos dándose un beso a la salida de un reconocido local de Sushi en West Hollywood.