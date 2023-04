Te traemos todos los detalles de la nueva serie "Las Pelotaris 1926" para que no te pierdas ningún capítulo cada semana

Este pasado 10 de marzo se estrenó la nueva serie “Las Pelotaris 1926”, una historia que habla sobre la mujer en el deporte, especialmente la pelota vasca, que se popularizó en los años 20 en México y España, pero que a la vez no era bien visto y menos que fueran deportistas independientes.

A casi 100 años del fenómeno que arrasó esta historia sale a la luz en la primera ficción que relata cómo las primeras mujeres deportistas profesionales se jugaron todo en la cancha y en la vida.

¿De qué trata Las Pelotaris 1926?

Las Pelotaris 1926 cuenta la historia de Chelo (Zuria Vega), Idoia (Claudia Salas) e Itzi (María de Nati), tres jugadoras de pelota vasca que luchan por alcanzar sus sueños en los años 20 del siglo pasado. Las exitosas deportistas profesionales tendrán que asumir las consecuencias de romper moldes en un mundo donde la ambición y la libertad estaban negadas para el género femenino.

Esta serie fue rodada entre México y España, la producción original fue creada por Marc Cistaré (Vis a Vis, El barco, La víctima número 8) quien también encabeza el equipo de guionistas compuesto por Adriana Rivas (Vis a Vis, Estoy vivo, Águila Roja), Javier Naya (El barco, Rabia) y Anaí López (XY, Bienvenida realidad, Infames).

¿Dónde ver gratis el capítulo 7 de Las Pelotaris?

En este nuevo capítulo, Idoia e Itzi son detenidas y acusadas de asesinato y Mario decide intervenir para liberarlas de la cárcel. La serie podrás verla a través de la plataforma de Vix+, pero si no contratas el servicio, solo podrás disfrutar gratis el primer capítulo, pero no te preocupes, sabemos que los inconvenientes pueden pasar, así que si no tienes dicha suscripción, podrás verla a través de cuevana totalmente gratis y cada uno de los episodios que ya se estrenaron semanalmente cada viernes.

