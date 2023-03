No te pierdas el nuevo capítulo de la serie "Las Pelotaris 1926", una historia donde las mujeres buscarán alzar la voz no solo en el deporte, sino en la vida diaria.

El nuevo frontón femenino es una realidad, pero en Donosti no todos están dispuestos a ponérselo fácil a Idoia e Itzi, este quinto capítulo ya está disponible a través de Vix+ por lo que podrás verlo en dicha plataforma de streaming, así uno cada viernes hasta concluir la serie de ocho capítulos.

Las pelotaris eran admiradas, pero también estigmatizadas. Odiadas. Porque en una sociedad patriarcal y extremadamente conservadora esas mujeres tenían tres cosas que se suponía que una mujer no debía tener: éxito, dinero e independencia. Y pagaron un precio muy alto por ello. Casi un siglo después, esta historia sale a la luz en la primera ficción que relata cómo las primeras mujeres deportistas profesionales se jugaron todo en la cancha y en la vida.

