No hay nada mejor que tener tu propio espacio para vivir y es que cómo dice la famosa frase “el muerto y el arrimado a los tres días apesta” y esto no solo aplica si estás pensando comenzar tu vida en pareja, también para los solteros y más en estos tiempos, donde hombres y mujeres buscan independizarse teniendo su propio hogar, es por eso que te traemos las mejores zonas y las más buscadas para comenzar esta aventura.

Buscar casa o departamento no es una tarea fácil ya que tienes que contemplar muchos pros y contras antes de echar la firma final al contrato y más si está en la Ciudad de México, donde es primordial revisar en qué estado se encuentra, pues los temblores de los últimos años han dejado graves daños a las estructuras de muchos edificios y casa.

Otro punto para que tomes la decisión final será el considerar qué tan lejos está de tus zonas donde te desempeñas, ya sea tu trabajo o hasta de alguno de tus familiares. Si no tiene auto deberás ver qué tipo de transporte hay cerca y hasta los centros comerciales o tiendas para que puedas hacer tu despensa.

En cuanto a la seguridad es como todo, ya que viviendo en la CDMX puede haber zonas más conflictivas, pero otras que no y aun así hay inseguridad, pero no es ley, simplemente es prevención, pero no está de más tenerlo en cuenta.

¿Qué alcaldías son las más tranquilas para vivir?

Según un estudio del INEGI, en el último trimestre de 2022, las alcaldías de Benito Juárez y Cuajimalpa son las mejores para poder vivir, pero también le siguen Miguel Hidalgo y Coyoacán. Las peores alcaldías para vivir son Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón.