Bellas, talentosas e inteligentes, las novias de estos famosos mexicanos se roban las miradas donde quiera que vayan. Además se han convertido en compañeras indispensables en la carrera de estos personajes, ya que además de apoyarlos en cada uno de sus proyectos, ellas mismas han destacado por tener grandes logros, por lo que sus hombres no dudan en presumirlas en redes sociales cada vez que tienen oportunidad.



Prepárate para sorprenderte, aquí te presentamos a las esposas y novias más hermosas de los 30 hombres más famosos de México.



30. Arianny Tenorio (Luisito Comunica)



Arianny Tenorio nació en Anzoátegui, Venezuela, hace 25 años, exactamente el 7 de febrero de 1995; pero desde hace ya unos años es más mexicana que el mole pues ya está nacionalizada mexicana. Ary comenzó su carrera en YouTube desde hace 2 años, cuando comenzó a realizar hauls de ropa y videos modelando trajes de baño y estaba destinada al éxito, ya que en muy poco tiempo alcanzó los 2 millones de reproducciones.

Posteriormente decidió incursionar en el modelaje y los concursos de belleza, incluso llegó a ganar el puesto en Miss Ciudad de México 2019. Además, Ary estudia conducción en el CEA de Televisa, ha sido edecán en importantes eventos, extra en algunas series y novelas e incluso participó en un video de J Balvin.



29. Mercedes Villador (Luis Miguel)

Si la segunda temporada de la serie de Luis Miguel ya nos tenía a todos hablando del cantante, la revelación de la nueva pareja del Sol de México terminó por enloquecer a los fanáticos. Las redes sociales explotaron cuando se descubrió que la bella modelo argentina Mercedes Villador era su nueva pareja.

Originaria de Misiones, Argentina, Mercedes es conocida como “Picky” Villador, tiene 42 años, es modelo y nutricionista y aunque ha mantenido un perfil muy bajo se sabe que se trasladó a México para trabajar en campañas y comerciales. “Picky” ha estado viviendo en Acapulco, en donde se flechó del cantante mexicano.



28. Macarena Achaga (Juanpa Zurita)



Macarena Achaga Figueroa nació hace 29 años en Mar del Plata, Argentina, el 5 de marzo de 1992, aunque actualmente vive en Ciudad de México. Maca es una modelo, cantante, presentadora de televisión y actriz y seguro la reconocerás por su papel como Michelle Salas en la serie biográfica de Netflix sobre Luis Miguel.

Inició su carrera en 2012 como actriz en la telenovela mexicana Miss XV y formó parte del grupo de pop Eme 15, que salió de la misma novela. Y ahí no frenó su éxito, también participó en programas como Gossip Girl Acapulco, Sitiados, Cumbia Ninja, El regreso de Lucas, La doble vida de Estela Carrillo, La bella y los bestias y Amar a muerte. Además, ha modelado para las revistas Instyle México, Cosmopolitan, Para Teens, Para Ti, Elle, Sweet Victorian, Doll Finns y Muaa argentina.



27. Renata Notni (Diego Boneta)



Renata Notni es una actriz mexicana orgullosamente originaria de Cuernavaca, Morelos. Nació el 2 de enero de 1995 e inició su carrera con tan solo 11 años en la telenovela Código postal, al lado de África Zavala y Gabriela Goldsmith. Posteriormente trabajó en novelas como Un gancho al corazón, Mar de amor, La fuerza del destino y Amorcito corazón, en donde dio vida a la protagonista juvenil de la historia.



En el 2017 protagonizó Mi adorable maldición y fue nominada a Mejor Actriz en los premios Kids' Choice Awards México por este papel. Entre sus últimos trabajos se encunetra la serie El dragón, junto a Sebastián Rulli y Médicos, línea de vida. Su carrera incluso la ha llevado a participar en un video de Ha-Ash junto a Natalia Téllez y la influencer Dhasia Wezka.



26. Heidi Balvanera (Jaime Camil)



Una de las parejas más estables y románticas de la farándula mexicana es sin duda la que forman Heidi Balvanera y Jaime Camil. Llevan juntos poco más de 15 años y se casaron hace 8, la pareja ya tiene 2 hijos, Elena y Jaime, y aunque son muy reservados nos han dejado ver pequeños momentos de su felicidad a través de las redes sociales.

Heidi trabajó como modelo y fue parte de prestigiosos desfiles de moda en México y aunque en los últimos años, se ha dedicado a ser mamá de tiempo completo eso no le ha impedido continuar disfrutando de su carrera pues tan solo unos meses después de haber dado a luz a su hija, desfiló para el importante diseñador de joyas mexicano Daniel Espinosa.

Por si fuera poco, Balvanera tiene una gran pasión por la escritura pues durante varios años llevó un blog personal y en el 2015 publicó su libro “Crónicas de una mamá novata”.



25. Alessandra Rosaldo (Eugenio Derbez)

Cantante, compositora, actriz y bailarina mexicana, Alessandra es todo un ícono del espectáculo mexicano. Desde muy joven estuvo orientada hacia los escenarios pues es hija del productor musical Jaime Sánchez y su gran oportunidad llegó a los 19 años cuando se convirtió en vocalista del grupo Sentidos Opuestos.



Su carrera musical fue un gran éxito en los noventa, ya que llegó a vender más de 4 millones de copias de sus discos. En 2008 fue conductora del programa de televisión Dame la pista y participó en una película de Disney al interpretar la canción "Cuando ella me amaba" escrita por Randy Newman para la versión en español latino de la película Toy Story 2.



24. Ariadne Díaz (Marcus d’Ornellas)



Originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, Ariadne Díaz es una actriz mexicana que saltó a la fama protagonizando la telenovela Muchachitas como tú. Posteriormente interpretó el papel antagonista en Al diablo con los guapos y este fue el inicio de una muy próspera carrera en las telenovelas mexicanas, pues tiene una larga lista de participaciones.



Entre las novelas que tiene en su carrera están Mañana es para siempre, Llena de amor, La mujer del Vendaval, El color de la pasión, La malquerida, La doble vida de Estela Carrillo. En el 2013 conoció al modelo y actor Marcus d’Ornellas y no tardaron mucho en enamorarse, están comprometidos desde el 2018 y tienen un hijo juntos.



23. Issabela Camil (Sergio Mayer)

Si bien Issabela Camil ya era una reconocida modelo, la serie de Luis Miguel hizo que el público volviera a enamorarse de ella. Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida como Issabela Camil, inició su carrera como actriz a mediados de la década de los noventa.



Ha participado en 4 películas y 19 programas de televisión, como La Fea Más Bella, Teresa, Lo Que La Vida Me Robó, Gossip Girl Acapulco, Pasión y poder, entre otros. Issabella conoció a Sergio Mayer en las grabaciones de La fea más bellay al poco tiempo decidieron iniciar una relación romántica en la que muy pocas personas creyeron. Después de 5 años juntos, se casaron en una boda muy íntima en la playa y actualmente ya tienen más de 14 años juntos.



22. Biby Gaytán (Eduardo Capetillo)



Cantante, actriz y bailarina nacida en Tapachula, Chiapas, Silvia Gaytán Barragán tiene el talento en la sangre. Hija de la maestra de ballet clásico Silvia "Bibi" Barragán y del arquitecto Daniel Gaytán desde muy pequeña demostró interés por el escenario y en febrero de 1989 ocupó el sitio de Alix Bauer en el famoso grupo Timbiriche.

Bibi se convirtió en una de las grandes estrellas de la farándula mexicana en los años ochenta y en los noventa comenzó a incursionar en las telenovelas mexicanas con el papel de Marimar en Alcanzar una estrella II. Después de participar en algunos programas de televisión, Biby se alejó de los escenarios para enfocarse en su papel de madre, además, dedicó varios años al estudio de la danza hasta llegar a ser una reconocida maestra de ballet en Londres.



21. Mayrín Villanueva (Eduardo Santamarina)

Mayrín es una de las actrices más establecidas en el país, con 7 nominaciones a los Premios TVyNovelas es una de las caras más conocidas en el país y su belleza es incuestionable. Nació en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1971.



Inició su carrera a finales de los noventa y ha participado en programas como Una familia con suerte, Amor sin maquillaje 2007, Mujer de Madera, Niña Amada Mía, Amigas y Rivales y Yo amo a Juan Querendón, telenovela en donde conoció a su hoy esposo Eduardo Santamarina y aunque su relación empezó rodeada de escándalos, hoy es una de las parejas más estables del medio del espectáculo.



20. Cristina Dacosta (Berth Oh)

Aunque actualmente Cristina es conocida por su canal de YouTube Dacosta'sBakery, la carrera de esta guapa y talentosa mujer inició mucho antes de su primer video en la plataforma. Hija de españoles, nacida en Venezuela y ya con varios años viviendo en México, Cristina Dacosta inició su trayectoria en la televisión.

Trabajó en varias telenovelas, entre las que se encuentra Antes Muerta que Lichita, y participó en algunos episodios de La Rosa de Guadalupe. Aunque su éxito más grande llegó con su canal de cocina, en el que ya tiene más de 3 millones de seguidores. En el 2018 se casó con Berth Oh y en noviembre de 2019 nació su primer hijo, Romeo.

19. Fernanda Blaz (Werevertumorro)

La pareja de quien fuera el youtuber más grande de México por varios años, ha logrado dejar su propia huella en las redes sociales. Fernanda Blaz es originaria de Xalapa, Veracruz y siempre demostró tener cierto interés por los reflectores. Aunque pensó en ser bailarina, en realidad inició su carrera como modelo.

Participó en varias campañas e incluso trabajó para la cadena de televisión E! Entretaiment. En 2017 conoció a Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, quien le dio la idea de abrir su canal de YouTube sobre moda y maquillaje. Al inicio, Fernanda debió enfrentar continuos ataques que la señalaban por “aprovechar” la fama de su novio; sin embargo, al poco tiempo, Blaz demostró que fue su talento y carisma lo que la hizo posicionarse como una de las vloggers femeninas más queridas del país.



18. Cynthia Rodríguez (Carlos Rivera)



El noviazgo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera es uno de los que más llama la atención del público, probablemente por la gran reserva que tienen para mantener la relación fuera del ojo público a pesar de que ambos tienen carreras que cada día destacan más. Cynthia nació en Monclova, Coahuila el 8 de mayo de 1984 e inició su carrera artística cuando formó parte de la cuarta generación de La Academia.



Después de terminar el concurso, siguió incursionando en la música cantando los temas principales de varias telenovelas, para posteriormente iniciarse como actriz en la telenovela Se busca un hombre. Debutó en el teatro con la obra ¡Qué rico mambo! e inició en la conducción con Viva el Show junto a Víctor García y Álex Garza. Esta última faceta es una de las que más ha disfrutado pues actualmente forma parte del equipo de conductores del matutino Venga la Alegría.



17. Odalys Ramírez (Patricio Borguetti)



Modelo y presentadora de televisión, la chilanga Odalys Ramírez inició su trayectoria como modelo en el concurso Elite Model Look México 2002. Y después de un tiempo en las pasarelas decidió unirse al mundo de la televisión entrando en programas como Tempranito y Telehit News, en donde descubrió su gusto por la conducción. Actualmente Odalys colabora en el programa Al Aire con Paola Rojas y ¡Cuéntamelo Ya!

Odalys conoció a Patricio Borguetti en un programa de televisión en donde ambos eran invitados, ahí el actor y conductor se enamoró a primera vista de la presentadora y no dudo en tratar de conquistarla. Después de un largo cortejo, Borguetti logró robarse su corazón. Ahora, Patricio y Odalys tienen una bella familia juntos formada por sus dos hijos en común, Gia y Rocco, Santino hijo del matrimonio anterior del conductor.



16. Andrea Legarreta (Eric Rubín)



Hoy en día Andrea Legarreta es una de las conductoras de televisión más respetadas en el medio del espectáculo; pero su carrera va mucho más allá del matutino hoy. Legarreta inició su carrera a los 2 años modelando para comerciales de televisión, a los 8 comenzó a estudiar canto, baile y actuación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa e inició su carrera en la televisión en programas como Nosotros los Gómez, Papá soltero, Tres Generaciones y Plaza Sésamo.



En 1989 llegó por primera vez al cine con la cinta Ladrones de tumbas e incluso incursionó en las radionovelas con Vereda de espinas. La primera vez que Andrea trabajó como conductora fue en el programa Ombligo Club, para posteriormente entrar como presentadora en el programa matutino Hoy, del que ha sido conductora titular durante más de 20 años.



15. Fernanda Aragonés (Gael García Bernal)

En julio de este año, Fernanda Aragonés y Gael García Bernal anunciaron que están esperando su primer hijo juntos, el tercero del actor y el segundo de la ex modelo. Fernanda es hija del reconocido arquitecto Miguel Ángel Aragonés, aunque ha logrado hacerse de un nombre por derecho propio. Fiel amante de las letras, abrió su propio blog llamado ‘Fieralicious’, en donde escribe sobre arte, cultura e incluso comparte sus propios poemas.

Es una apasionada de la moda, lo que la llevó al mundo del modelaje y ha sido parte de importantes revistas durante su carrera. La relación entre Fernanda y Gael ha sido muy privad, pero se sabe que se conocieron por amigos en común y comenzaron a comunicarse por Instagram, poco después se les vio juntos en Zona Maco y el resto es historia.



14. Grecia González (DebryanShow)

Modelo, youtuber, vocalista pop, presentadora de televisión, estrella de Instagram, la venezolana que se robó el corazón de Ryan Hoffman es impresionantemente talentosa. Grecia González nació en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, el 11 de diciembre de 1992. Inició su carrera en el canal TeleVen como conductora, pero su fama llegó gracias a las redes sociales.



Al cumplir la mayoría de edad, Grecia decidió dejar su natal Venezuela y emigrar a Estados Unidos, en donde inició su carrera como cantante y youtuber, compartía videos de covers que rápidamente llamaron la atención. Después de algunos años ahí, decidió mudarse con apoyo de la disquera Sampler Nena y la agencia Rokkatto Agency a México, en donde continúa impulsando su carrera como cantante e influencer.



13. Lola Ponce (Aaron Díaz)

La cantante y actriz argentina-italiana, Lola Ponce nació en Capitán Bermúdez, Argentina, y tiene en las venas el talento artístico. Lola es hija del músico, Héctor Ponce, y nieta del compositor y director de orquesta de tango Osvaldo Fresedo. Inició su carrera con tan solo 8 años, cuando decidió unirse a su hermano para crear un dueto de música folklórica, posteriormente dio el salto a la televisión cuando a los 16 participó en la telenovela Chiquititas.



Vivió en Italia para protagonizar la ópera Notre Dame de París desde el 2002 hasta el 2008, ganó el Festival de la Canción de San Remo con el tema «Colpo di fulmine» y grabó la banda sonora en italiano de La bella durmiente de Disney para el 50° aniversario de la película. Actualmente tiene 2 hijas con Aaron Díaz, pero eso no le ha impedido continuar con su destacada carrera.



12. Luciana Sismondi (José Ron)



El protagonista de la telenovela La desalmada, José Ron, acaba de confirmar su relación con la modelo y conductora Luciana Sismondi a través de un post en Instagram. Sismondi es una presentadora de televisión y modelo argentina. Actualmente es conductora del canal de música Telehit.



Luciana estudió periodismo en Argentina e inició su carrera en el mundo del modelaje trabajando para diferentes marcas internacionales. Sin embargo, las pasarelas no lograron atraerla tanto como la pantalla, por lo que hace 2 años decidió mudarse a México con la intensión de comenzar una carrera en la televisión. Ahora está estudiando en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) porque su próxima meta es incursionar en las telenovelas.



11. Paulina Burrola (Mauricio Ochmann)

Originaria de Hermosillo, Sonora, Paulina es modelo, cantante y conductora de televisión. Saltó a la fama cuando representó al estado de Sonora en el concurso Nuestra Belleza México 2011. Y aunque la ganadora fue Karina González Muñoz, originaria de Aguascalientes, este concurso le dio la oportunidad a Paulina para entrar en el medio del entretenimiento.



Comenzó a adentrarse en el mundo del modelaje hasta lograr formar parte de la agencia Boga Models. Las redes sociales representaron una gran plataforma para Paulina, ya que gracias a ellas logró amasar una buena cantidad de seguidores a los que les comparte tips de moda, estilo de vida fitness y viajes.



10. Esmeralda Pimentel (Osvaldo Benavides)

La novia de Osvaldo Benavides no se queda atrás en cuanto talento y éxito. La modelo y atriz María Esmeralda Pimentel Murguía nació en Ciudad Guzmán, Jalisco el 8 de septiembre de 1989. La actriz y modelo, inició su carrera a los 19 años concursando en Nuestra Belleza México. En donde obtuvo el tercer lugar representando a Zapotlán y comenzó a obtener notoriedad en el medio.



Así que decidió ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa para prepararse como actriz. En 2009 el productor Pedro Damián la invitó a la telenovela Verano de amor, haciendo un debut exitoso en televisión que la llevó a más papeles. Hasta ahora, Esmeralda ha participado en programas como Cásate conmigo mi amor, Como dice el dicho, La bella y las bestias, The Good Doctor, entre otros.



9. Verónica Montes (Rafael Amaya)

La actriz y modelo preuana logró conquistar el corazón de El Señor de los Cielos tanto como el del público latinoamericano. Verónica comenzó a grabar comerciales con tan solo 3 años y a los 9 comenzó formalmente con clases de actuación y baile. A los 18 hizo su debut en las telenovelas con el programa Amor comprado.



Ha sido presentadora en los Kids Choice Awards 2012 y en los Premios Juventud. En 2015 interpretó a "la Condesa" en El Señor de los Cielos junto a Rafael Amaya. Actualmente participa en reality show de Telemundo, "La Casa de Los Famosos" en donde confesó que mantiene una relación con su excompañero de novela.



8.Irina Baeva (Gabriel Soto)



Triunfar en el medio del espectáculo no es tarea fácil y cuando decides hacerlo en un país en donde no se habla tu lengua natal las cosas se complican aún más. Irina no solo logró superar esto, además se ha convertido en una de las actrices más populares en México.



Originaria de Rusia, creció viendo telenovelas latinoamericanas lo que la llevó a enamorarse del español y decidir aprender el idioma. Se mudó a México buscando convertirse en actriz y entro a estudiar al Centro de Educación Artística de Televisa. Obtuvo su primera oportunidad en la novela Muchacha italiana viene a casarse y desde entonces no ha parado. Actualmente ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en redes sociales.



7.Marina de Tavira (Diego Luna)

Nominada a un premio Oscar por su actuación en la película de Alfonso Cuarón, Roma, Marina de Tavira es una de las actrices más solicitadas en México. Marina nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1974 y viene de una familia llena de talento, sobrina del director de teatro Luis de Tavira y de la actriz Rosa María Bianchi; prima de Pedro de Tavira Egurrola y José María de Tavira.



Debutó en la obra Feliz nuevo siglo doktor Freud de Sabina Berman y ha participado en más de 25 puestas en escena desde entonces. Ha dedicado gran parte de su carrera al teatro protagonizando obras como Siete puertas, Bajo la piel del castor y Fotografía en la playa. Es miembro y fundadora de la productora Incidente Teatro y forma parte del colegio de maestros de Casa del Teatro.



6.Belinda (Christian Nodal)

No hay una pareja en la farándula, más popular actualmente que Nodeli. Y es que es obvio cuando los integrantes de la relación son dos de las estrellas más importantes del momento. Belinda lleva años posicionándose como una de las cantantes y actrices más importantes del país. Comenzó a protagonizar novelas con tan solo 10 años y con tan solo 12 años ya había lanzado su disco debut, el cual fue un éxito en ventas.



Hizo una participación especial en la cinta Belinda Baywatch, junto a Zac Efron y Dwayne Johnson, y ha sido galardonada con diferentes premios entre los que están Premios Oye!, Premios MTV Latinoamérica y Premios Lo Nuestro. Hasta la fecha ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista, colocándola como una de las mejores exponentes del pop latino.



5. Kimberly Loaiza (Juan De Dios Pantoja)

Aunque en el mundo del Internet, Juan de Dios Pantoja logró posicionarse como uno de los creadores más populares en muy poco tiempo, quien llegó para romper todos los esquemas fue su pareja Kimberly Loaiza. Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, subió su primer video en el 2016 y en tan solo una semana logró llegar a los 100 mil suscriptores.



Nació el 12 de diciembre de 1997 en Mexicali, Baja California, aunque creció en Mazatlán Sinaloa. Inició su carrera en redes sociales muy de la mano de su ahora esposo, quien ya había conseguido una fama considerable en la red. Sin embargo, muy pronto comenzó a destacar por su carisma y actualmente ya tiene más de 33 millones de seguidores en YouTube y está en el puesto 13 de los influencers más seguidos en TikTok.



4.Victoria Aletta (Demián Bichir)

Los medios y las redes explotaron cuando la noticia de que la bailarina italiana Victoria Aletta le robó el corazón a Demián Bichir. Victoria Aletta nació en Nápoles y desde muy joven comenzó a estudiar ballet. Actualmente con tan solo 23 años es profesora en la Academia de Danza David Campos.



Aún no se sabe mucho de la bella y talentosa mujer que conquistó al actor mexicano, pero se cree que su relación va tan bien que ya la trajo a la Ciudad de México para mostrarle las maravillas del país. Esta es la primera pareja que tiene el actor después de la muerte de su esposa Stefanie Sherk en 2019, por lo que el país está ansioso de conocerla.



3. Yuya (Siddhartha)

Todos nos sorprendemos cuando se descubrió que las románticas letras de las canciones de Siddhartha estaban destinadas a la mismísima Yuya. Mariand Castrejón Castañeda fue por muchos años la youtuber con más suscriptores en México, la línea de su canal se enfoca en dar consejos de belleza y estilo de vida y gracias a su característica voz y a su gran carisma logró darse a conocer por todo el mundo.



Ha sido portada de numerosas revistas e incluso un programa de televisión coreano realizó un gran reportaje sobre ella cuando Yuya viajó al país asiático. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas y es Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU. Actualmente maneja su propia línea de maquillaje y está esperando su primer hijo junto a Siddhartha.



2. Paty Cantú (Christian Vázquez)

Hace unos meses el actor Christian Vázquez y la cantante y compositora Paty Cantú confirmaron su relación y desde entonces no han parado de derrochar miel. Paty Cantú nació en Houston, Texas el 25 de noviembre de 1983 y desde muy joven sabía que quería dedicarse a la música, escribió su primera canción a los 14 años.



A los 18 años, formó la banda LU junto a Mario Sandoval y 4 años más tarde decide iniciar su carrera como solista. El 27 de enero de 2009 lanzó su primer disco como solista titulado Me quedo sola y realizó su debut como actriz en la serie El Pantera. Además, Cantú ha compuesto diversas canciones como solista o junto a otros compositores, entre las que destacan Prefiero ser su amante, No me digas que no, Ruleta, entre otras.



1.Angelique Boyer (Sebastián Rulli)

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau nació en Saint-Claude, Francia pero se considera más mexicana que el mole, incluso ya está nacionalizada. Angelique inició su carrera como modelo a los 5 años y formó parte un grupo de pop llamado Rabanitos Verdes. Hizo su debut en las telenovelas en el programa Corazones al límite, aunque sin duda la novela que la ayudó a darse a conocer fue Rebelde.



El salto definitivo a la fama para Angelique Boyer fue en Teresa, el cual fue su primer papel protagónico y alcanzó tal éxito que se ha convertido en parte de la cultura popular y los memes. Con este papel, Angelique obtuvo galardones como los Premios ACE y Premios Bravo y recibió varias nominaciones en los Kids Choice Awards México.