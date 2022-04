La década de los noventa fue una época de ensueño para aficionados del deporte. Para los fanáticos del béisbol, Toronto Blue Jays fue el furor con dos Series Mundiales ganadas de forma consecutiva. En tanto, los amantes de la NBA vivieron un periodo de esplendor con atletas como Michael Jordan (Chicago Bulls), Patrick Ewing (New York Knicks), Hakeem Olajuwon (Houston Rockets), Charles Barkley (Phoenix Suns), Karl Malone (Utah Jazz), David Robinson (San Antonio Spurs), Dikembe Mutombo (Atlanta Hawks) y muchos más. Una grata manera de conservar a esos equipos y jugadores en la memoria fue con las tarjetas coleccionables.

A la par del béisbol y el básquetbol, el futbol encontró en la Copa del Mundo de Estados Unidos ‘94 un evento ideal para que proliferara este tipo de tarjetas. Muchas de ellas fueron edición especial, por lo que conseguirlas se volvió algo más que un pasatiempo. Pero el boom no solamente se quedó en lo deportivo. ¡También trascendió a las series de aquellos años! Tales fueron los casos de Saved by the Bell y Beverly Hills 902010, por ejemplo.

Bueno, quienes adquirieron y coleccionaron tarjetas de aquel entonces ahora pueden hacerse millonarios por el valor comercial y mercantil que obtuvieron esos cromos con el paso de los años. “Las tarjetas coleccionables dejaron de ser un juego de niños. Se transformó en un universo donde se mueven grandes cantidades de dinero. Pueden ir desde 4,000 a 500,000 pesos. Hay casos donde una tarjeta puede costar nueve millones de pesos, como fue el caso de una de Kobe Bryant en su etapa de colegial”, comenta Raúl Bustamante a Bolavip México.

Actualmente el campo se ha extendido a series animadas, películas y los videojuegos, nicho donde cuentan con un gran potencial en la compraventa de cromos. En este sentido, las generaciones millennial y centennial convergen bien porque el interés mutuo está en el gusto por coleccionar.

Raúl Bustamante detalló que hoy día el futbol y el básquetbol son las dos disciplinas que dominan el mercado de tarjetas deportivas con un incremento del 1500% y 300% respectivamente. En tercer lugar aparece el hockey sobre hielo con un 200%, esto debido a la popularidad que ha alcanzado la NHL en las últimas décadas. En cuarto lugar figura la NFL con 160%.

“La categoría de coleccionables en tarjetas se ha vuelto una prioridad para eBay. El tema se convirtió en un asunto de relevancia para la plataforma, por lo que hemos lanzado selecciones de tarjetas únicas. Es un mercado que ha crecido mucho”, matiza Raúl Bustamante sobre la proyección que tiene la adquisición de cromos como una inversión y no como un mero hobbie.