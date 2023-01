Tras la polémica que causo una cápsula del programa "Venga la Alegría", donde Laura G evidenció el problema de fertilidad de El Capi Pérez, la conductora ofreció disculpas al comediante por ponerlo en un momento incómodo en televisión en vivo.

“No fue directo contra mí, yo nunca haría algo contra el Capi, ni humillarlo, ni a personas que me caigan mal, menos a Capi que lo quiero mucho. Siempre me ponen como la villana de la situación en todos los trabajos que he tenido”

“Después de ver tantas notas le mandé un mensaje dónde le dije Capi, qué onda hay muchas notas falsas, -Mira, todo bien, sí me incomodó pero ya lo solté- hoy en la mañana estuvimos platicando, le di un abrazo, yo no quiero tener problemas con nadie y menos con una persona que considero de mis amigos”, señaló Laura G en un programa de radio este viernes.

¿Cuál fue la polémica de Capi Pérez y Laura G?

El comediante ha manifestado en diferentes ocasiones que le gustaría convertirse en papá, pero nunca había profundizado en el tema hasta este jueves pasado, que durante la transmisión del programa matutino, Laura G sacó una cápsula donde otra persona reveló que se había encontrado al originario de Aguascalientes en una clínica de maternidad, por lo que a la hora de regresar al estudio, Laura le preguntó de forma directa “Será que nos vas a dar un Capicito?"

Tras este comentario, el Capi respondió de la mejor manera, aunque al final si se notó molesto: “Como saben me operé un testículo, tuve que ir a una clínica de maternidad para masturbarme y saber cuánto conteo de espermatozoides tengo, bueno, querían saber no, les parece divertido el tema se los comparto”, señaló durante el programa de “Venga la Alegría”.