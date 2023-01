En el último mes, la conductora de “Venga la alegría” Laura G, aseguró que tanto ella como sus compañeros han vivido mucha incertidumbre por todo lo que se ha dicho sobre el futuro del matutino y aprovechó este lunes para decir unas palabras que dejaron ver cuál es su posible futuro.

Y es que todo ocurrió en una dinámica donde cada uno de los conductores escogió un papelito, el cual venía una palabra y esa misma tenían que expresar lo que les provocaba y hacía sentir en este Año Nuevo 2023 a cada uno de ellos. Cuando llegó el turno de Laura G se sinceró, pues dejó en claro que mucho se ha dicho de ella, señalándola como una mala persona, pero que ella no se consideraba así, además también se pudo percibir como un adiós adelantado, ¿Será que dejará el programa con los nuevos cambios?

"Un equipo, una familia con la que compartidos todos los días, si no es mi familia de sangre es una familia que he adoptado y que me puede cada cambio, cada movimiento que ha pasado. Soy una persona sumamente controladora y no tengo el control ahorita, y me puede mucho no tenerlo y me quedo con esta palabra (solidaridad) y la voy a guardar porque esto es algo que nunca se me va a olvidar y que se quede grabado aquí, si alguno de ustedes en algún momento me necesita para cualquier cosa ahí voy a estar, porque eso es lo que han creado en mí, una familia que nunca se va a ir de mi vida", señaló Laura en el programa de este 2 de enero.

Venga la Alegría ya tiene nueva productora

Las declaraciones de Laura G llegaron durante el programa aniversario tras 17 años de transmisión de “Venga la Alegría” y también en la bienvenida de la productora Maru Silva, pues fue Pato Borghetti quien le dio la bienvenida en los últimos minutos del matutino a la exproductora del “Programa Hoy”, confirmando su llegada.