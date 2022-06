¿Sabes qué es el lenguaje inclusivo? Los pronombres y las terminaciones de algunos sustantivos son cada día más importantes y esta guía puede ayudarte a entenderlo. Adentrarse en el lenguaje inclusivo puede no ser tan sencillo, así que esta pequeña guía te ayudará a dirigirte de forma correcta a las personas no binarias, o a cualquiera que solicite que lo hagas.

Hace un año un video levantó la polémica en las redes sociales, en él se observa como una persona no binaria rompe en llanto tras solicitarle a compañero que le diga “compañere” y no “compañera”.

Tras este video, la eterna discusión sobre el lenguaje inclusivo volvió a avivarse, ya que muchos no consideran necesario la implementación del lenguaje inclusivo, mientras que otros pugnan por el respeto a este tema.

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo, incluyente o lenguaje con enfoque de género es un tipo de lenguaje que busca evitar el sesgo hacia un sexo y usar términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente.

Cuando hablamos en términos no binarios, este busca alcanzar un elemento perdido en nuestra lengua: el género neutro.

Aunque en lenguas como el latín, de donde proviene el español, sí existía un género neutro, en nuestro idioma solo quedan algunas reminiscencias perdidas en la lengua. En español, el género gramatical se manifiesta en los sustantivos, adjetivos, artículos y algunos pronombres y la regla marca el uso del masculino como genérico.

La razón de esto es discutida, la teoría más popular es que se debe a que la institucionalización del lenguaje ha sido históricamente dirigida por los hombres. El lenguaje inclusivo busca eliminar este modelo y permitir una conversación que permita la entrada a otras identidades, como los no binarios.

Quiénes son las personas no binarias

En el caso de las personas no binarias, en el lenguaje inclusivo se agregan más cuestiones que solo el uso general del masculino. En este caso la cuestión se adentra a la construcción social de lo femenino y lo masculino.

Las personas no binarias no se identifican con ninguno de estos géneros, esto quiere decir que no se encuentran cómodas siendo catalogadas como uno de estos, ya sea porque sienten tener un género fluido que transiciona entre dos o más géneros de forma simultánea o porque se consideran agénero, es decir que no se identifican con ningún género total o parcialmente.



Y aunque probablemente te cueste comprenderlo en su totalidad, porque estamos acostumbrados a pensar en un mundo binario, masculino o femenino, ya los antiguos egipcios hablaban de la existencia de un tercer género y en textos de los países del sur de Asia, escritos 400 años antes de nuestra era, hablan de personas que no se consideran ni hombres ni mujeres.



¿Cuál es la importancia del lenguaje inclusivo?

Para determinar la importancia del lenguaje inclusivo, primero debemos resaltar la importancia misma del lenguaje. El psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan nos habla de que la lengua es un reflejo de la realidad de la persona, en pocas palabras lo que se dice existe y lo que no tiene nombre no tendrá visibilidad para los hablantes.

Y no es el único, son muchos los lingüistas, sociólogos y psicólogos que han hablado de como la lengua ayuda a dar significado a nuestro entorno y a nuestras relaciones.

Desde este punto de vista, el lenguaje inclusivo es vital, porque más allá de la gramática permitirá a una minoría ser visibilizada. Sin embargo, tienes que saber que las instituciones que regulan el idioma, como la Real Academia de la Lengua Española, no han aprobado este tipo de lenguaje. Por lo que la decisión de utilizar el lenguaje inclusivo o no será totalmente personal.

¿Cómo hablarle a las personas no binarias?

A continuación te vamos a dar algunas pautas que puedes seguir para dirigirte de forma correcta a las personas no binaries o con cualquier persona que te solicite utilices un lenguaje inclusivo.

Algunas personas no binarias se expresan usando el género gramatical femenino, otras el masculino y otras prefieren la utilización del morfema “e” para representar un género neutro. En los casos escritos también pueden llegar a utilizar una “x” o un “@” para representarlo. El lenguaje inclusivo no binario se enfoca sobre todo en los pronombres, aunque también llega a incluir los sustantivos o adjetivos. Presta mucha atención al pronombre con el que te dirigirás a la persona, el pronombre más utilizado por los no binarios es “elle”. No asumas el género de las personas basado en cómo se ve o se viste, escucha en qué género se refieren a ellos mismos y utiliza los pronombres que se adapten a esto. Escucha. La mayoría de las personas no binarias saben que nos encontramos en un momento de transición y no te exigirán que te dirijas a elles de la forma correcta desde el primer momento, sin embargo, si te indican la manera en la que desean ser llamadas respeta su identidad. No es necesario que todo lo que digas termine con una “e”, pero es importante que los sustantivos o adjetivos que utilices para dirigirte o hablar directamente sobre elles sí lo utilicen. Puedes preguntar. Si no estás seguro de cómo dirigirte a alguien o qué pronombres utilizar, pregúntale. Siempre respetando su privacidad sexual. No utilices lenguaje binario para hablar de una persona no binaria, otro miembro de la comunidad LGBT, se considera una falta de respeto para ambos. Puedes sustituir el uso de “él, los, aquel, aquellos” por “quien, quienes, cada”.

Por la misma naturaleza de la lengua, probablemente el lenguaje inclusivo no pueda establecerse de forma oficial y cotidiana en un futuro cercano, pero eso no tiene que evitar que te conviertas en un aliado de la comunidad y te expreses de los otros respetando sus identidades.