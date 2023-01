No todos los signos zodiacales pueden manejar bien los nervios y por eso, hemos hecho una recopilación de los que batallan más con este tema y los puedes concoer aquí.

Si tú quieres saber cuáles son los signos zodiacales más nerviosos es probable que te consideres a ti mismo como una persona nerviosa sin embargo, esto no tiene nada de malo ya que sentir nervios es parte de la vida cotidiana de muchas personas. Aunque si hacemos caso a los astrólogos más estudiados, la explicación está en las estrellas.

Y es que según estos conocedores de los astros, estos cuerpos celestes ejercen una gran influencia sobre los signos, lo que explica por qué hay signos que son considerados como mujeriegos, mientras que otros tienen menos suerte en el amor. Pero hoy, toca conocer a los signos que no se llevan bien con los nervios.

Estos son los signos zodiacales más nerviosos

Aries, Géminis, Cáncer y Virgo son signos que a pesar de demostrar una personalidad firme y segura de sí misma, por dentro siempre están luchando contra los nervios pero si quieres conocer cómo estos afectan a cada signo, solo sigue leyendo.

Aries

Los arianos son el signo más impulsivo de todos ya que todas las situaciones de su vida siempre deben ser rápidas y estimulantes por que no soportan la espera ya que esta les hace conectar con algo que detestan: la incertidumbre. Y esta a su vez puede detonar en este signo los nervios los cuales pueden hacer que actúe de forma impulsiva, arrebatada e incluso torpe ya que si las cosas no se solucionan rápido, esto es algo que este signo no puede soportar.

Géminis

Los geminianos se caracterizan por la dualidad interna que poseen lo que les hace ser uno de los signos más contradictorios del zodiaco. Esto provoca que crean que pueden cumplir con varios compromisos inclusive si están todos pactados al mimso tiempo, debido a que no les gusta perderse nada y creen que pueden estar en todo. Obviamente esto es imposible y es en este tipo de situaciones en las que este miembro del zodiaco puede sufrir con los nervios pensando en cómo le hará para poder quedar bien con todo mundo.

Cáncer

Los nervios del soñador del zodiaco tienen mucho que ver con esta condición, los cuales pueden aumentar de nivel cuando Cáncer sale a enfrentarse al mundo exterior. Y es que los que nacieron bajo este signo zodiacal odian sentirse vulnerables en alguna situación ya que se encuentran muy a gusto en los espacios en los que sienten seguridad y refugio. Por ello cuando están en alguna situación que los priva de esa sensación de seguridad, suelen sufrir con los nervios y con la ansiedad.

Virgo

Por increíble que parezca, el signo más metódico y paciente del zodiaco también puede sufrir con los nervios sobre todo por que son unos perfeccionistas de primer nivel, por lo que es un poco contradictorio que pueden ser afectados por los nervios. Sin embargo es esta misma necesidad por que las cosas salgan perfectas y poner atención a mil detalles son los que pueden detonar los nervios de este miembro del zodiaco.