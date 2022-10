En esta serie de artículos ya has conocido a los signos más manipuladores, te has maravillado con los signos más valientes y has conocido la compatibilidad sexual de algunos miembros del zodiaco. Pero hoy toca saber qué signos zodiacales son más débiles, ya que siempre es importante conocer las áreas de la personalidad de cada persona que se necesitan fortalecer.

Antes de continuar es importante entender que en el zodiaco hay signos fuertes y signos débiles debido a que los astros ejercen su influencia sobre las personas debido a la fecha y hora de su nacimiento, por lo que mientras hay unos miembros del zodiaco que tienen un mejor manejo de sus emociones ante los problemas, otros signos tienen que batallar con estos aspectos. Sin embargo, esta "debilidad" no es necesariamente negativa, ya que los signos enlistados aquí suelen ser los más sensibles, compasivos y confiables.

Estos son los signos zodiacales más débiles

Acuario

Debido a que su elemento es el aire y siempre está en busca de cambios, este signo no tiene raíces o convicciones tan fuertes lo que puede hacer que al enfrentar conflictos, pueda perder esa estabilidad emocional que muestran a todo el mundo y que los hace lucir imperturbables. Por ejemplo tras una ruptura amorosa este signo buscará aislarse para curar sus heridas, mientras que tras un despido laboral, pueden sentir que fracasaron en la vida. Pero nada que no se quite dándole cariño y espacio a Acuario.

Géminis

Los nacidos entre el 20 de mayo y el 20 de junio no suelen llevar bien eso de tomar decisiones importantes debido a que por lo general son inestables con sus emociones, pero esto se debe a su sociabilidad, su vivacidad, y su movilidad de espíritu que los hace buscar constantemente cambios en su vida. Además es muy fácil que personas con malas intenciones influyan en sus decisiones, lo que los deja vulnerables ante situaciones desagradables. Por ello, hay que cuidar muy de cerca a este signo tan lleno de vida y optimismo.

Piscis

Este signo considerado como el soñador e idealista del zodiaco tiene en esta misma virtud su debilidad, ya que su predisposición a siempre creer y esperar lo mejor de las personas lo hace una víctima para quienes quieren aprovecharse de ellos a base de mentiras. Sin embargo cuando alguien ha lastimado a Piscis, esta persona deberá estar lista para jamás ser perdonada, ya que este signo aprende de sus errores u no permitirá que le vuelvan a envolver con mentiras de nuevo.

Libra

Tal y como lo indica la balanza que representa a este signo, Libra siempre debe está en busca del sano equilibrio, entre sus emociones y su carácter ya que ellos no escuchan la opinión de los demás, sino que confían más en lo que les dice su corazón. Sin embargo son estas 2 características, la búsqueda por el equilibrio y el no escuchar a los demás, las que pueden poner a este signo en situciones en donde están vulnerables. Si sufren un engaño o una decepción, no dejarán de sentirse mal por un buen rato.