Acapulco Shore 10 terminó y se ha estrenado otro de los realities más esperados, se trata de 'La Venganza de los Ex VIP 2023’ y una las famosas participantes que han acaparado la atención es la estrella de OnlyFans de 22 años de edad, Leslie Gallardo. Descubre quién es ella y cuáles fueron las polémicas que la hicieron famosa en Acapulco Shore.

Leslie Gallardo ha llegado al reality para convivir junto a otros famosos como Yurgenis, La Divaza, Lizbeth Rodriguez y más.

Leslie Gallardo de La Venganza de los Ex VIP 2023 causó varias polémicas en Acapulco Shore

Leslie Gallardo saltó a la fama al unirse a la quinta temporada de Acapulco Shore, cuando solo 18 de edad y tuvo un breve romance en el reality show con “Chile”.

Leslie se besó con Karime pero se pasaron de fiesta y no llegaron a nada, porque la nueva del programa terminó vomitando.

Estuvo en el Despacho con Erick después del antro.

Tuvo diversos conflictos con Manelyk González y protagonizaron varias discuciones dentro del programa.

Leslie incluso dijo dijo que Mane se sentía amenazada por ella, a lo que la 'pajarita' respondió:

"O sea, la niña tiene 18 años y creo que está tratando de sobresalir de alguna manera y poder llamar la atención y es válido. Yo sé que soy una figura muy fuerte y que a lo mejor de repente se quieran colgar de mí. No importa, está bien, hazlo, no me molesta. Por dios, es que el chiste se cuenta solo... Es la primera y última vez que hablo de esto. Yo no voy a estar desgastando mi tiempo con una persona que es [diminuta] al lado mío", aseguró.