En los últimos días el nombre de Sebastian Lletget y Becky G se volvieron tendencia mundial. Esto se debe a que se filtraron chats del futbolista coqueteando con otra mujer, quien además amenazó con publicar imágenes juntos. En medio de este escándalo, la reconocida cantante estadounidense lanzó "Chanel" junto a Peso Pluma.

Esta es la primera colaboración que publican juntos el cantante de música regional mexicana con la creadora de hits como "Mala Santa". El nombre de ambos artistas se volvió tendencia en las redes sociales y la canción superó el millón de visitas en las plataformas digitales a menos de 12 horas de su lanzamiento oficial.

"Cometimos errores que no se arreglan ya, cuento de nunca ya acabar. Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá", dice la letra de desamor que estaría dedicada a Sebastián Lletget. Es importante señalar que se difundieron imágenes de la cantante sin el anillo de compromiso tras estos rumores de infidelidad.

+Letra de "Chanel", la canción de Becky G y Peso Pluma

Me muero por ver

Tus ojos al volver

Tu piel recorrer

Famoso hazme, bebé

Algo bien

Más que bien



No se va a poder

Por más que lo intente

Te tocó perder

Olvida ya el ayer

Hace un mes

También te quería ver



Tienes que entender

No queremos reconocer

Una y otra vez

Cometimos errores que

No se arreglan ya

Cuento de nunca ya acabar

Vamos a aceptar

Tú por aquí, yo por allá



Te recordaré

Por siempre en mi vida, bebé

Y aunque ya lo sé

Que nunca ya te podré ver

Y eso que

Pues te amo, bebé



Te llevé a Chanel

También escogió de Cartier

Y un día se me fue

Para un día nunca ya volver

Se me fue

No sé qué hacer



Tienes que entender

No queremos reconocer

Una y otra vez

Cometimos errores que

No se arreglan ya

Cuento de nunca ya acabar

Vamos a aceptar

Tú por aquí, yo por allá

