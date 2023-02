A un mes de publicar la BZRP Mussic Session #53, la cual ya cuenta con más de 350 millones de reproducciones en YouTube, Shakira lanzó una nueva canción junto a Karol G. La misma se llama "TQG" (Te quedó grande) y pertenece al álbum de la cantante de Medellín, el cual se titula "Mañana será bonito".

En esta oportunidad las dos artistas colombianas se unieron para cantarle al desamor. "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias", es alguna de las frases que aparece a lo largo de esta canción.

Esta producción rápidamente se volvió tendencia mundial en las distintas plataformas digitales. Sin ir más lejos, en YouTube superó las 5 millones de reproducciones en menos de 6 horas.

+Letra de 'TQG', la nueva canción de Shakira y Karol G

[Karol G]

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo todas las historias

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscando melao

si sabes que yo errores no repito (papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Verte con la nueva me dolió

pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

por acá usted ya no es bienvenido

Lo que tu novia me tiró

eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

[Karol G]

No tengo tiempo pa' lo que no aporte

ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

estoy más dura, dicen los deportes

[Shakira]

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)

espérame ahí, que yo soy idiota

[Karol G]

Se te olvidó que estoy en otra

que te quedó grande la bichota

[Shakira]

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscando melao

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Karol G]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

[Shakira]

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más level

[Karol G]

Volver contigo never, tú eras la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

[Shakira y Karol G]

Y quieres volver, ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Shakira]

Tú buscando por fuera la comida

tú diciendo que era la monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)

[Karol G]

Te ves con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

[Karol G]

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscando melao

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Shakira]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

+Escucha aquí TQG de KAROL G y Shakira