Kim Jisoo debutó como solista con el álbum ME. Aquí te compartimos la letra de "Flowers", la canción que ya se volvió un hit mundial.

Kim Jisoo, cantante, actriz, modelo y presentadora surcoreana de 28 años, debutó como solista. La integrante del reconocido grupo BLACKPINK lanzó el álbum "ME" y a las pocas horas una de las canciones se volvió tendencia mundial: "Flowers".

A menos de 12 horas de su lanzamiento oficial, la canción superó las 18 millones de reproducciones en YouTube y se ubicó como una de los mejores debuts en Spotify en lo que va del 2023. Además, tanto el nombre de Kim Jisoo como el de BLACKPINK se volvieron tendencia mundial en todas las redes sociales.

Es importante señalar que había una gran expectativa ya que Jisoo se convirtió en la última integrante del cuarteto en debutar como solista. Lo habían hecho Jennie con "SOLO", en 2018; y Rosé y Lisa en 2021 con "R" y "Lalisa" respectivamente.

+Letra en español de "Flowers", la canción de JISOO de BLACKPINK

ESPAÑOL

Eh-eh-eh-eh

Eh-eh-eh-eh

A-B-C, do re mi, solía ser así de recta

Aquella mirada cambió por completo

Este es un lado más de mí

Vuelo como una mariposa azul

Fue tu culpa no haber aguantado

Aún en nuestros tiempos de plena armonía

Me mentiste, mentiste, mentiste

Tú y yo ardimos color carmesí

Me encuentro bien, ¿tú también?

Un día hermoso sin ninguna nube

No había nada más que aroma a flor

No había nada más que aroma a flor

Aunque tú y yo estábamos

Intensamente enamorados

Mi única flor de lila

Fue pisoteada cruelmente

Vuelo como una mariposa azul

Fue tu culpa no haber aguantado

Atraída por una brisa gentil

La primavera viene

Pero decimos adiós, adiós, adiós

Tú y yo ardimos color carmesí

Me encuentro bien, ¿tú también?

Un día hermoso sin ninguna nube

No había nada más que aroma a flor

No había nada más que aroma a flor

Ahora, chau, adiós

No miraré atras

Dudas caen de tí como hojas

Como una ducha primaveral

Nada más que aroma a flor

Hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

No había nada más que aroma a flor

