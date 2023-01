Miley Cyrus lanzó 'Flowers' en todas sus plataformas digitales, el primer adelanto del nuevo disco del artista titulado 'Endless Summer Vacation', el cual estará disponible en los próximos meses. La canción, que ya se volvió tendencia en el mundo, está dedicada para Liam Hemsworth, quien fue su marido, en una relación llena de altibajos, durante 10 años.

En pocas horas, 'Flowers' se ha convertido en la canción número 1 en el iTunes de Estados Unidos. Además, en YouTube superó las 4 millones de reproducciones en menos de 12 horas, logrando incluso una gran aceptación por parte del público en los comentarios del video.

En algunos momentos, la canción se vuelve una respuesta a "When I Was your Man" de Bruno Mars. Esto se debe a que es una de las canciones favoritas de la expareja de la reconocida artista de 30 años.

+Letra en español de "Flowers", la nueva canción de Miley Cyrus

Éramos buenos, éramos oro

Como ese sueño que no se puede vender

Teníamos razón hasta que no la tuvimos

Construimos un hogar y lo vimos arder

No quería dejarte

No quería mentir

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo coger mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Pinto mis uñas, rojo cereza

A juego con las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Perdono cada palabra que dijiste

No quería dejarte

No quería luchar

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo coger mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Yo

No quería dejarte

No quería luchar

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo coger mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Yo

+Miley Cyrus - Flowers